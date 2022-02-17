Haberler Gündem Haberleri Çavuşoğlu: Alanya hoşgörü şehridir
Giriş Tarihi: 17.2.2022 20:12

Çavuşoğlu: Alanya hoşgörü şehridir

MEHMET AL MEHMET AL
Çavuşoğlu: Alanya hoşgörü şehridir

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, lider Trabzonspor karşılaşması öncesinde yaptığı basın toplantısında "Bizim tribünlerimizde hiç bir takım veya futbolcu aleyhinde en küçük bir kötü söz söylenmesine kesinlikle karşıyız' dedi

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bugün tesislerde yaptığı basın açıklamasında ligde lider durumda bulunan Trabzonspor ile önemli bir maça çıkacaklarını belirtti. Her takımın sahaya puan veya puanlar için çıktığını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Bizim için taraftarlarımızın maça gelerek takımımızı desteklemesi çok önemli. Sadece takımlarını desteklemelerini ve başka bir şeyle ilgilenmemelerini özellikle rica ediyoruz. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden olan Galatasaray ile oynadığımız maçta bazı seyircilerin bizi üzen söylemleri oldu. Onların gerçek taraftarımız olmadığını biliyoruz. Bizim tribünlerimizde kesinlikle hiç bir takım veya futbolcu aleyhinde en küçük bir kötü söz söylenmesine karşıyız. Alanya hoşgörü şehridir. Turizmin başkentidir. Bugüne kadar en iyi şekilde misafirperverlik yaptık, bundan sonra da yapacağız. Saygı ve sevgi çerçevesinde hareket etmeliyiz. Trabzonspor da Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biridir. Rakip takımların konumları bizi ilgilendirmiyor. Bizim için Aytemiz Alanyaspor'un ne yapacağı önemlidir. Taraftarlarımızın da sadece kendi takımlarını desteklemelerini rica ediyorum. Tribünleri de doldurmalarını temenni ediyorum" dedi.

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Çavuşoğlu: Alanya hoşgörü şehridir
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