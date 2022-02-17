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Giriş Tarihi: 17.2.2022 21:58

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden o iddialara yalanlama!

AA
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden o iddialara yalanlama!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "Patnos Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, son bir yılda 4 hasta kişinin hayatını kaybettiği"ne ilişkin iddiaların, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, "Kurumda, son bir yıl içerisinde makine veya solunum cihazına bağlı herhangi bir hükümlü ve tutuklunun bulunmadığı anlaşılmıştır. İddialar kamuoyunu yanıltmaya yönelik olup, gerçek dışıdır" ifadeleri kullanıldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, "Patnos Cezaevinde son bir yılda 4 hasta mahpus yaşamını yitirmiştir. Cezaevlerinde makineye, solunum cihazına bağlı mahpuslar tahliye edilmediği gibi, kullandıkları cihazlar nedeniyle astronomik faturalarla karşı karşıya kalmaktadır." iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümlü ve tutukluların sağlık şikayetleri olması durumunda kurum aile hekimi tarafından muayenelerinin yapıldığı, gerekli hallerde, ileri tetkik ve tedavilerinin yapılması amacıyla Patnos Devlet Hastanesine ve çevre illerde bulunan üniversite ve şehir hastanelerine sevklerinin sağlandığı kaydedildi.

Hükümlü ve tutukluların tedavi giderlerinin Sağlık Bakanlığı, ilaç giderlerinin ise Adalet Bakanlığı tarafından karşılandığı hatırlatılan açıklamada, "Hükümlü ve tutuklulardan ayrıca bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca yapılan inceleme neticesinde, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda son bir yıl içerisinde makine veya solunum cihazına bağlı herhangi bir hükümlü ve tutuklunun bulunmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu iddialar kamuoyunu yanıltmaya yönelik olup, gerçek dışıdır." ifadelerine yer verildi.

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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden o iddialara yalanlama!
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