CHP ve İYİ Parti personel zammını reddetti! Teklif AK Parti ve MHP tarafından oy çokluğu ile kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinin dün gerçekleşen 3'üncü oturumunda AK Parti Grubu tarafından, "İBB personellerinin toplu iş sözleşmeleri yapılana kadar hak kaybı yaşamamaları için personellere en az yüzde 50 zam yapılması teklifi" meclis gündeminde karara bağlandı.

Söz konusu teklif CHP ve İYİ Parti grupları tarafından reddedilirken, AK Parti ve MHP'nin kararıyla meclisten oyçokluğu ile geçti.



'HANİ SİZ İŞÇİNİN, EMEĞİN YANINDAYDINIZ'



CHP ve İYİ Parti'nin, İETT Genel Müdürlüğü, KÜLTÜR A.Ş, İSTON A.Ş, İSFALT A.Ş, İSBAK A.Ş. ve İSPARK A.Ş'de çalışan personele Toplu İş Sözleşmesi yapılana kadar geçerli olacak ve sözleşme yapıldığında baz alınacak yüzde 50 zammı reddetmeleri ve AK Parti ile MHP'nin oyları ile kabul edilmesi üzerine söz alan Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar teklifi reddeden CHP ve İYİ Parti üyelerine tepki gösterdi. Kaynar, "Sosyal demokratların içine düştüğü hali görüyor musunuz? İşçiye yüzde 50 zammı nasıl teklif edersiniz diye feveran ediyorlar. Hani siz işçinin, emeğin yanındaydınız" dedi.

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