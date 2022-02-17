CHP’nin troll yapılanması deşifre oldu! İşte ’Kılcal Damar Sistemi...’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geceliği 100 bin TL olan bir otelde çektiği videoda AK Parti'ye destek veren bazı hesapları trollük ile suçlamış, kendilerine ait kişisel bilgilerin ellerinde olduğunu ifade etmişti. Kılıçdaroğlu, trollerden yakınsa da durum pek de böyle değil. Zira CHP tarafından bot hesaplarla devasa bir troll ordusu kurulmuş durumda. CHP Genel Merkezi'nin 13'üncü katında bulunan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı bu troll ağını yönetiyor. Sosyal medyadaki yalan, manipülasyon, iftira, provokasyonların organize edildiği bu yapılanmanın başında da Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel bulunuyor. Onursal Adıgüzel'in troll yapılanmasındaki görevleri arasında Kılcal Damar Sistemi dikkat çekiyor. Kılcal Damar Sistemi, CHP üyelerinden oluşan ve gönüllülük esasıyla katılanlardan kurulan bir troll ordusu olarak tanımlanıyor. Adıgüzel'in başında olduğu bu sistemdeki troll ordusu, Telegram üzerinden kurulan gruplarla koordine oluyor. Kılcal Damar sistemine üye olan kişiler referans yoluyla ve T.C. kimlik numaralarının vererek kayıt olabiliyor. Bu da olası sızmaları engelliyor. İşte CHP'nin troll ordusu ve Kılcal Damar Sistemi ile ilgili çok çarpıcı bilgiler...

KILCAL DAMAR SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in başında bulunduğu Kılcal Damar Sistemi oldukça koordine şekilde bir çalışma ile yürütülüyor.

Kılcal Damar Sistemi şu şekilde çalışıyor:

CHP, üyelerinden oluşan ve gönüllülük esasıyla çalışan bir trol ordusu kurdu.

Bu üyeler Twitter, Facebook, Youtube ve Instagram için hesaplar oluşturuyorlar.

Trol ordusu, oluşturulan Telegram grupları üzerinden birbiriyle haberleşiyor.

Telegram gruplarına, Kılcal Damar sistemine üye olan kişiler referans yoluyla ve T.C. kimlik numaralarının vererek kayıt olabiliyor. Bu şekilde sızmalar engelleniyor.

Bu Telegram gruplarının diğer işlevleri:

Paylaşımlar için yayılım, beğeni ve olumlu yorumların koordinesi

Olumsuz yorum, linç kampanyaları, itibar suikastı için seçilen kişilerin hedef gösterilmesi

Yıllarca "AK Parti'nin trol ekibi olduğunu" iddia eden CHP, "Kılcal Damar" adında bir sistem kurdu.

Bu sistemle CHP, nereye nasıl yorum yapacaklarını, kimlere etkileşim vereceklerini sistem üzerinden trol ekiplerine bildiriyor.

Sistem, CHP'li bir kadın tarafından ifşa edilmişti.

TROLL ORDUSUNUN İKİ AYAĞI VAR: İSTANBUL VE ANKARA

Onursal Adıgüzel, Kılcal Damar Sistemi üzerinden koordine edilen bu troll ağını iki ayak üzerine kurdu. Ayağın biri İstanbul, diğeri ise Ankara. Genel Merkez'in dışında Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de troll ordusu bulunuyor. İki belediye tarafından kontrol ve finanse edilen troller arasında sanatçılar ve bazı gazeteciler de bulunuyor.

Troll yapılanmasının belediyeler, ajanslar ve finans ayağında ise işleyiş şöyle:

Genel Merkeze bağlı İstanbul'daki ajansın başındaki kişi, Onursal Adıgüzel'in danışmanı.

Bu danışman daha önce birçok skandala karışmış durumda. O skandallardan bazıları şöyle:

Mus'ab Bin Umeyr'e hakaret etti.

Beşiktaş saldırısından MİT'e sorumlu tuttu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında camilerden okunan salalardan rahatsız oldu.

Halkın sokağa çıkıp darbeye direnmesine karşı çıktı.

İSTANBUL'DAKİ TROLL ORDUSUNUN MALİYETİ AYLIK 5 MİLYON TL

İstanbul'daki büyük troll hesaplar, bu ajanstan yönetiliyor.

Gazeteci ve yazarların yönlendirilmesi buradan yapılıyor.

İstanbul'daki bu operasyonun maliyeti dağıtılan paraya göre: Aylık 3-5 milyon TL...

Bütçelerinden troll maaşları ödeniyor, gençlerin çok uğrak yeri olan bazı internet sitesi ve video kanallarına video belgeseller yaptırılıyor.

Gazetecilere, sanatçılara ve dışarıdan destek veren trollere de para akışı bu kaynaktan sağlanıyor.

ANKARA AYAĞININ BAŞINDAKİ İSİM BİR MÜHENDİS

Ankara'daki ajansın başındaki kişi: CHP Dijital Strateji ve Propaganda Başkanı bir mühendis.

CHP Genel Merkezi'nin bot sistemi buradan yönetiliyor.

Genel Merkez'den gelen verilere uygun olarak seed (yorumcu) ekibine içerik sağlanıyor.

AK Parti aleyhine video, karikatür, grafik içeriklerin çok büyük bir bölümü yine bu ajanstan çıkıyor.

Instagram ve Twitter'daki birçok konsept hesap buradan yönetiliyor, içerikler gündeme göre revize edilip manipülasyon yapılıyor.

700 BİNE VARAN TAKİPÇİLİ 7 BÜYÜK HESAP BURADAN YÖNETİLİYOR

10.000 hesaplık seed (yorumcu) ekibi buradan yönetiliyor.

40.000 beğeni hesabı buradan kullanılıyor.

18.000 bot hesap yönetiliyor ve Twitter'da TT listesine giren tag'ler buradaki bot hesaplarla yapılıyor.

Birçok bağımsız görünümlü hesap buradan yönetiliyor.

Bu ajansta takipçi sayıları 100.000 ile 700.000 arasında değişen 7 büyük hesap yönetiliyor.

ANKARA'DAKİ AYLIK MALİYET 5.5 MİLYON TL!FİNANSI O CHP'Lİ VEKİLLER YAPIYOR

Bu ajansın aylık gideri: ortalama 5.5 milyon TL

Yurtdışındaki büyük sosyal medya kullanıcılarından da destek alınıyor.

Bunlar arasında yetişkin içerikli birçok site de var.

Bu operasyonların bütçesi ise aylık gidere dahil değil.

Ankara'daki ve İstanbul'daki bu iki ajansın giderlerini karşılayanlar ise Erdoğan Toprak ve Seyit Torun olarak öne çıkıyor.

İBB'DEKİ TROLL AĞI İKİ NOKTADAN ÇALIŞIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin troll ağı da dikkat çekiyor. Troll yapılanması İBB Beyaz Masa ve İBB'ye bağlı Öykü Ajans tarafından yönetiliyor. İBB'deki bu yapıların en tepesinde ise İBB Sözcüsü Murat Ongun var.

BEYAZ MASA'DAKİ YAPILANMANIN AYLIK MALİYETİ 2 MİLYON LİRA

İBB Beyaz Masa'da 80 kişilik bir troll yağılanması görev alıyor. İllegal örgütler ile bağlantılı olduğu kamuoyuna yansıyan @kacsaatolduson, @ankara_kusu, @MstSelanik gibi hesaplar ile iletişim ve çalışma burada yapılıyor. Bu yapının İBB'ye aylık maliyeti 2 milyon TL.

AJANSTAKİ TROLL AĞINA AYRILAN YILLIK BÜTÇE 100 MİLYON TL

İBB bünyesindeki trolleri yöneten ajansın para dağıttığı sosyal medya hesaplarının sahipleri, sanatçılar, mankenler, sunucular, YouTuberlar, Instagram fenomenleri, Twitter fenomenleri, Facebook'taki büyük sayfa ve gruplar.

Paralar ise kayıt olmaması adına el altından zarflarla iletiliyor. Her konu da yorum yapmasıyla ünlü troll bir gazeteciye aylık 30.000 TL, yine MİT mensuplarını ifşa ettiği için ceza alan bir gazeteciye ise 20 bin TL aylık ödeme yapılıyor.

Ajansa iş yapan bir bilişim firması üzerinden 20.000 hesaplık beğeni, 5.000 hesaplık seed (yorumcu) havuzu yönetiliyor.

Bu ajansa 2021'de verilen bütçe 100 milyon liradan fazla. İBB'nin reklam yatırımı için 2022 bütçesinden 849 milyon lirayı reklama ayırdı. Aynı İBB, deprem riski altındaki İstanbul'a kentsel dönüşüm için ise 492 milyon TL bütçe ayırdı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEKİ TROL YAPILANMASININ İŞLEYİŞİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki troll yapılanması ise 2 farklı ajans üzerinden ilerliyor. Bu dijital ajansların görevi ise Instagram hesapları ve Twitter trollerini fonlayarak muhalif içerik ürettirip yaymak ve PR çalışmalarında kullanmak. Twich yayınları yaptırmak için hesapları yayın başı 50-100 bin TL fonladıkları da belirtiliyor.

Ajanslar yine İBB'de olduğu gibi sanatçı, tanınmış kişi, fenomen hesapları ve bazı gazetecileri fonluyor.Aylık 5 milyon lira ile 8.5 milyon lira ödeme yapıldığı iddia ediliyor. ABB'deki bu yapının başında ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin bulunuyor.

TROLLER NASIL GÜNDEM OLUŞTURUYOR?

Kılcal Damar Sistemi içindeki CHP üyesi ve gönüllü isimlerden oluşan bot hesaplar belirlenen konularda birebir aynı metinleri peş peşe paylaşıyor. Troll hesapların paylaşım bombardımanı ile açılan etiket Türkiye gündemine sokuluyor. Buradan sonra ise fonlanan hesaplar, gazeteciler, sanatçılar sisteme dahil oluyor. Onların dahil olması ile bot hesapların görevi sona eriyor. Fonlanan isimlerin attığı tweetler ile gündem sıcak tutuluyor.

TROLL, BOT VE SEED NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

Troll: Sosyal medyada gerçek ismini ve fotoğrafını kullanmayan ama gerçek bir kişi tarafından kullanılan hesaplara trol hesaplar denir. Bu hesaplar; algı, manipülasyon, provokasyon, itibar suikastı için kullandığı gibi PR için de kullanılabiliyor.

Seed: Seed kelime anlamı olarak "tohumlama" demektir. Dijital medya literatüründeki karşılığı: Organize şekilde paylaşılan içeriği olumlamak ya da olumsuz yorum yaparak, bu paylaşımı görenleri psikolojik olarak etki altına almak.

Bu hesapları gerçek kişiler kontrol eder. Bu gerçek kişilerin kullandıkları hesaplar ise gerçek ya da trol profil olabilir. Bir kişi birden hesap da kullanabilir.

Seed hesapları şunları yapar:

Destek verdikleri siyasiler veya kurumların paylaşımlarının altına olumlu yorum

Karşı olduğu siyasiler veya kurumların paylaşımlarının altına olumsuz yorum

Bot: Bir yazılım aracılığıyla oluşturulan hesaplara bot hesap denir. Yazılımlar aracılığıyla bot hesaplar kullanılarak Twitter gündem çalışmaları yapılmaktadır. CHP ve diğer muhalifler, manipülasyon, iftira ve algı yönetimi için Twitter'da Trend Topic çalışmaları yapıyor. Bu çalışmalarında büyük oranda BOT yazılımlar kullanıyor.

Yalızım, 200 bin kelimelik bir kelime havuzundan rastgele kelimeler seçiyor.TT yapılmak istenen tag'i kelimelerin arasına rastgele koyuyor. Daha sonra yazılım, yüzlerce hesaptan aynı anda tweet atıyor.Twitter ortak kelimeyi (tagi) TT yapıyor. Twitter algoritması, Türkçe cümle yapısını bilmediği için, anlamsız kelimelerle kurulan bu cümleler sayesinde tag TT oluyor. Yani Twitter algoritması, bu anlamsız cümlelerin tag'leri yükseltmesini engelleyemiyor. Yazılım, ilgili tag Türkiye gündemine girdikten sonra bot hesaplardan attığı bu tweetleri (gerçek kullanıcılar görmesin diye) 5-10 sn içinde siliyor. Tag'ler şu sırayla yayılıyor: Bot hesaplar, seed küçük hesaplar, troller, siyasiler...

Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Şubat 2022'de elektrik zamları ile ilgili bir video yayımladı. Videonun sonunda yaptığı çağrı ile "#SıraSende" etiketini başlattı.

Bu "#SıraSende" etiketinin nasıl gündem olduğunu inceleyelim.