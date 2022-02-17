Cumhuriyetin ilk kilisesinin inşasında sona gelindi

TÜRKİYE Cumhuriyeti tarihinde inşasına başlanan ilk kilise Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi
'nin yapımının yaklaşık yüzde 80'i tamamlandı. Süryani cemaatinin kilise talebi üzerine yer tahsis edilmesinin ardından 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle temeli atılan kilisenin inşa çalışması sürüyor. Kilisenin çan kulesinin yapımında Mardin
'deki manastırlardan esinlenildi. İstanbul
'da Süryani cemaatine ait ikinci kilise olarak ağustoseylül gibi açılması planlanan yapının, kentte ikamet eden yaklaşık 17 bin Süryani'ye hizmet vermesi hedefleniyor. İstanbul Süryani Kadim Vakfı
Başkanı Sait Susin
, "Sağ olsun devletimiz, hükûmetimiz bu isteğimizi duyarlılıkla karşıladı. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği iradeyle şükürler olsun bu noktaya getirdik" dedi. AA