Dışişleri’nden Brezilya’ya taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Brezilya'da selin neden olduğu can kayıpları ve hasarın üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, "Yaşamını yitirenlerin yakınlarına, dost Brezilya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı en son 104 olarak açıklanmıştı.

Afet nedeniyle 35 kişinin kaybolduğu bildirilmiş, en az 54 evin yıkıldığı, 370'ten fazla kişinin ise barınaklara sığındığı kaydedilmişti.