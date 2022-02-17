Emine Erdoğan’ın testi negatife döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ardından eşi Emine Erdoğan
'ın da test sonuçları negatif çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE
gezisine, koronavirüs testi negatife dönmediği için katılamayan Emine Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Emine Erdoğan, izolasyon sürecini tamamladığını açıkladı. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin" ifadeleri yer aldı.