FETÖ’cüler yurt dışına kaçarken yakalandı

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam saat 19.30 sıralarında Dalyan Mahallesi'nde deniz kenarında çantalı bir grubun bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çeşme polisi tarafından operasyon düzenlendi. Şüphelilerin bota binerek denize açıkladıkları tespit edildi. Bunun üzerine durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi. Sahil Güvenlik tarafından durdurulan bottaki 30 şüpheli yakalandı.

3 ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

30 kişinin bulunduğu bot denize açıldıktan sonra olay yerinden kaçan U.B., F.T. ile R.A. isimli organizatörler de Çeşme polisi tarafından gözaltına alındı. Botta bulunan 30 şüpheliden birinin yabancı 29'unun Türk olduğu öğrenildi. Yasadışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyenlerin 8'inin FETÖ'den arandığı ortaya çıktı. 11'i çocuk, 18'i yetişkin, 1'i yabancı 30 kişi işlemleri için Çeşme Adliyesi'ne getirildi.