Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, BAE
ziyaretinden dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
1-2 AY İÇİNDE RAFLARIN NASIL DÜZELDİĞİNİ GÖRECEKSİNİZ
: (KDV indirimi
ve sonrasında zincir marketlerdeki etiket denetimleriyle ilgili soruya) Bakanlık yakın markaja aldı. Bazı ürünlerde fiyatlar belli oranlarda geri geldi. Fiyatlar öyle ya da böyle inecek. Bu devam etmezse üzerine çok farklı şekilde gideceğiz. KDV'yi yüzde 8'den 1'e indirdik ama bir de dedik ki 'Sizden de en az yüzde 7 fiyat indirimi bekliyoruz'. Onlardan da bu istikamette açıklamalar aldık. Vatandaşımızı bunlara ezdirmeyeceğiz. Böylece meyveydi, sebzeydi, hububattı, yumurtaydı, süt ve süt mamulleriydi, aklınıza ne gelirse, gerekli olanı yapacağız. 1-2 ay içerisinde bu rafların nasıl düzeldiğini göreceğiz. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı çekmesine sebebiyet verecek adımlara fırsat vermeyiz. Zaman zaman ekonomi ile alakalı konularda yalan yanlış konuşuyorlar. Ama gerek elektrik gerek diğer konularda gelecekteki adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz.
YATIRIMCILARIN TÜRKİYE'NİN DİNAMİK İŞ ORTAMINA İLGİSİ BÜYÜK
(BAE ziyareti
ve bölge ülkeleriyle ilişkilere dair sorulara cevaben) Emirliklerdeki yatırımcıların Türkiye
'nin hızla gelişen dinamik iş ortamına büyük ilgi duyduklarını müşahede ettik. Büyük projelere, start-up firmalarımıza, kuluçka merkezlerimize ve teknoparklarımıza yatırımcı olarak katkıda bulunmak istiyorlar. Suudi Arabistan
'la da olumlu diyaloğumuzu sürdürüyoruz ve somut adımlarla ilerleme arzusundayız. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog
'un mart ayında ülkemize ziyaretini de olumlu karşılıyoruz.
LİBYA'DA GERİ DURMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL
Libya
'da geri durmamız söz konusu değil. Libya'ya başından beri elimizden gelen her türlü desteği nasıl verdiysek, bundan sonraki süreçte de elimizden gelen desteği vermeye gayret edeceğiz. İstiyoruz ki öyle bir seçim yapılsın ki bu seçimle beraber Libya halkı hakikaten istediği, arzu ettiği bir yönetim biçimine kavuşsun. Şu anda bunun arayışı içerisindeyiz. Burada adam gibi bir seçim yapılmalı ki Libya bu noktada güçlü bir yönetim kadrosuyla uzun süreli bir adımı atmış olsun.
PUTİN'E TELEFONDA ÜÇLÜ GÖRÜŞMEYİ SORACAĞIM
SAYIN Putin ile telefon diplomasisi yapmak suretiyle "Putin, Zelenski, Erdoğan
" olarak yapılacak üçlü bir görüşmeye nasıl baktığını kendisinden öğrenmek isteyeceğim. Sayın Putin'in de bu konuya olumlu yaklaşması halinde İstanbul veya Ankara'da bir araya gelmeyi inşallah gerçekleştirebiliriz. Buna göre de işi takip etme gayreti içerisinde olacağız. Zira bölgede gerçekten bir savaş çıkması hayra alamet değildir. Sayın Putin ve Macron'un görüşmesinde ortaya çıkan görüntünün ne anlama geldiği hususunda ise ilave yorum yapmamıza gerek bulunmuyor.
MİLLETİN İRADESİNE SAYGISIZLIK YAPIYORLAR
BUNLARDAN BİR ŞEY ÇIKMAZ:
(6 partinin yuvarlak masada buluşmasıyla ilgili soruya) Bunların bir araya gelmeleri manidar. HDP'yi çıldırtıyorlar. Oldu olacak onu da alın yanınıza. Daha çok bir araya gelirler ama bunlardan bir şey çıkmaz. Bir defa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni bu milletin kendisi getirmiştir. Bunu kabul etmeyenler en başta millet iradesine saygısızlık yapıyor demektir.
BUNA TABANIM MÜSAADE ETMEZ:
('6 partiden Cumhur İttifakı'na katılmak isteyen olursa kapınız açık mı?' sorusuna) Öyle bir şey olur mu? Böyle bir şeye benim tabanım da müsaade etmez. Biz Cumhur İttifakı olarak; AK Parti, MHP ve BBP olarak emin adımlarla kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz.
BİR SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANI FATURA 'ÖDEMEYECEĞİM' DİYORSA ANLAMI NEDİR?:
Bir siyasi partinin genel başkanı, "Elektrik faturasını ödemeyeceğim" diyorsa bu ne anlama gelir? Faturanı ödemediğin zaman yapılacak işlem elektriğin kesilmesidir.
YUNANİSTAN'A GEREKEN UYARIYI EN ÜST DÜZEYDE YAPARIZ
Silahsızlandırılmış statüdeki adalarda anlaşmalara aykırı askeri faaliyetlere sessiz kalmak mümkün değil. Bu konuyu BM'nin gündemine taşıdık. Önümüzdeki dönemde de gündemde tutmayı sürdüreceğiz. Bu konuda Bakanımız bunlara bir uyarıda bulundu. Yunanistan'ın bu işi böyle devam ettirmesi halinde tabii ki gerekli olan neyse bu uyarıyı biz de en üst düzeyde yaparız. Yunanistan sınırında 19 insanın donarak ölmesi de yenilir yutulur bir olay değil.
SOSYAL MEDYA YASASI İÇİN SONA YAKLAŞTIK
Sosyal medya yasasıyla ilgili çalışmalarda sona gelindi diyebiliriz. Ardından bu süreç Meclis'e geçecek ve orada tamamlanacak. Dezenformasyonla mücadele ile ilgili adımları kararlı ve süratli bir şekilde atacağız.
TEŞEKKÜR MESAJI
BAŞKAN Erdoğan, BAE ziyaretinde gösterilen misafirperverliğe Twitter hesabından yayımladığı bir dizi mesajla teşekkür etti. İşte o mesajlar:
İki gün süren, işbirliğimizi yeni ufuklara taşıyacağına inandığımız BAE ziyaretimizi başarıyla tamamlayarak Ankara'ya döndük. Ziyaretimiz ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olsun. BAE ziyaretinde büyük bir muhabbet ve yakınlık gördük. Nazik ev sahipliğinden dolayı Abu Dabi Veliaht Prensi, değerli kardeşim Şeyh Muhammed bin Zayed'e şükranlarımı sunuyorum. BAE Başbakanı ve Dubai Emiri kıymetli kardeşim Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum. BAE'deki tüm kardeşlerimi muhabbetle selamlıyorum.
Körfez Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İşbirliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. ANKARA