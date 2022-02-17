Giriş Tarihi: 17.2.2022

Halkımızın Turkovac olması büyük mutluluk

Yerli aşı TURKOVAC’ı geliştiren Aykut Özdarendeli: Türkiye’nin 81 iline aşı gönderdik. Vatandaşlarımız TURKOVAC aşılarını yaptırıyor. Bu, çok büyük bir mutluluk. Hatırlatma dozları mutlaka yapılmalı