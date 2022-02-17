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Giriş Tarihi: 17.2.2022

Halkımızın Turkovac olması büyük mutluluk

Halkımızın Turkovac olması büyük mutluluk

Yerli aşı TURKOVAC’ı geliştiren Aykut Özdarendeli: Türkiye’nin 81 iline aşı gönderdik. Vatandaşlarımız TURKOVAC aşılarını yaptırıyor. Bu, çok büyük bir mutluluk. Hatırlatma dozları mutlaka yapılmalı

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Van'da "Yerli Aşı TURKOVAC" konulu panele katıldı. Özdarendeli, "TURKOVAC aşısının 2021 Aralık sonunda acil kullanım onayını aldık. Aşı üretmeyen bir ülke konumundan aşı üreten konuma gelmeyi çok önemli bir başarı olarak görüyorum. Şu an Şanlıurfa'da üretim, seri bir şekilde yapılıyor. Türkiye'nin 81 iline TURKOVAC aşısı gönderildi. Vatandaşlarımız TURKOVAC aşılarını yaptırıyor. Bu, çok büyük bir mutluluk. Hatırlatma dozları mutlaka yapılmalı" diye konuştu. Avrupa'dan onay verilmemesini eleştiren Özdarendeli, şöyle devam etti: "Almanya ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesine seyahat ederken 'mRNA', 'BioNTech', 'Johnson and Johnson', 'adenoviral vektör' aşılarından birinin olunması gerekiyor. TURKOVAC için neden böyle bir karar var bunu bilemiyorum. DSÖ tarafından kabul edilmiş olmasına rağmen, aynı platformda olan CoronaVac aşısını da kabul etmiyorlar. Bunun birtakım farklı gerekçelerinin olduğuna inanıyorum" dedi.

Aslışah NARGÜL / SABAH

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Halkımızın Turkovac olması büyük mutluluk
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