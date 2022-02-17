İBB 500 milyon TL borçlanma yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Şubat ayı 4'üncü toplantısı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplandı.



Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan mecliste yapılan gündem dışı konuşmalardan sonra gündemde bulunan maddeler ele alındı.



Ele alınan maddeler arasında İBB yönetiminin İç borçlanma talebi karara bağlandı. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü tarafından gönderilen talepte ulaşım ve sübvansiyonlarda kullanılmak üzere 1 milyar TL iç borçlanma istedi. Borçlanmayı karara bağlayan meclis oybirliği ile İETT ve bağlı ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere 500 milyon TL borçlanma yetkisi verdi.