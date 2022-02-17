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Giriş Tarihi: 17.2.2022 09:52 Son Güncelleme: 17.2.2022 10:27

İstanbul'da FETÖ operasyonu! 34 şüpheli gözaltına alındı

AA
İstanbul’da FETÖ operasyonu! 34 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi...  İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aranan 30 şüpheliden 29'u yakalandı. Bu arada hücre evlerinde gizlenen ve farklı soruşturmalardan aranması olan 5 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün çeşitli meslek gruplarında yönetici ve üye oldukları belirlenen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün hücre yapılanması olan ve "gaybubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerdeki 30 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 29'unu yakaladı.

İstanbul’da FETÖ operasyonu! 34 gözaltı | Video

Bu arada hücre evlerinde gizlenen ve farklı soruşturmalardan aranması olan 5 şüpheli de gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, firari 1 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

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İstanbul'da FETÖ operasyonu! 34 şüpheli gözaltına alındı
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