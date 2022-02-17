Kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Kaza, Uşak'ın merkeze bağlı Bozkuş Köyü'nde Bozkuş - Mesudiye Köyü yolunda meydana geldi. Mesudiye istikametinden gelen Z.Ö. (42) idaresindeki 35 AEF 526 plakalı kamyonet, kent merkezinden gelen R.Ş. (66) yönetimindeki 64 KU 675 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyonet şarampole girerken, traktörde maddi hasar meydana geldi. Kazada kamyonetin şoförü Z.Ö., D.G. ve traktör şoförü R.Ş. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara yaptığı ilk müdahale sonrası Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.