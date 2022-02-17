Sağlıkta şiddetin son örneklerinden biri 11 Şubat'ta Ümraiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Sabah 04.00'te muayene olmak için hastaneye gelen Koronavirüs hastası Hakan Coşkun, kendisiyle ilgilenen 13 yıllık acil tıp teknikeri Mustafa Yaşar'la tartışmaya girdi. Muayene sırasında Yaşar'ın canını çok yaktığını belirten Coşkun, kafa attığı hemşirenin burnunu kırdı. Saldırının ardından kaçmaya çalışan Coşkun, güvenlik görevlilerince yakalandı. Koronavirüs testinin pozitif olduğu ve karantinaya alınması gerektiği öğrenilen Hakan Coşkun, evinde karantinaya alındı.

Karantinası bitti, cezaevine gitti | Video

KARANTİNA KURTARAMADI



11 Şubat günü evinde karantinaya alınan Hakan Coşkun'un karantina süresi 16 Şubat(bugün) itibarıyla sona erdi. Karantinanın bitmesiyle polis ekipleri, Coşkun'u evinden alarak polis merkezine götürdü. Saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeyede tutuklanarak cezaevine götürüldü.