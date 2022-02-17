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Giriş Tarihi: 17.2.2022 08:55 Son Güncelleme: 17.2.2022 08:58

Karantinası bitti, cezaevine gitti

EMİR SOMER EMİR SOMER
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Karantinası bitti, cezaevine gitti

Ümraniye’de 13 yıldır acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar, muayene olmak için polikliniğe gelen Koronavirüs hastası Hakan Coşkun’un saldırısına uğradı. Yaşar’a kafa atıp burnunu kıran saldırgan, koronavirüs olduğu gerekçesiyle evinde karantinaya alındı. Saldırgan, karantina süresinin dolmasıyla bugün gözaltına alıp adliyeye sevk edildi. Sağlık çalışanını darp eden Coşkun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sağlıkta şiddetin son örneklerinden biri 11 Şubat'ta Ümraiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Sabah 04.00'te muayene olmak için hastaneye gelen Koronavirüs hastası Hakan Coşkun, kendisiyle ilgilenen 13 yıllık acil tıp teknikeri Mustafa Yaşar'la tartışmaya girdi. Muayene sırasında Yaşar'ın canını çok yaktığını belirten Coşkun, kafa attığı hemşirenin burnunu kırdı. Saldırının ardından kaçmaya çalışan Coşkun, güvenlik görevlilerince yakalandı. Koronavirüs testinin pozitif olduğu ve karantinaya alınması gerektiği öğrenilen Hakan Coşkun, evinde karantinaya alındı.

Karantinası bitti, cezaevine gitti | Video

KARANTİNA KURTARAMADI

11 Şubat günü evinde karantinaya alınan Hakan Coşkun'un karantina süresi 16 Şubat(bugün) itibarıyla sona erdi. Karantinanın bitmesiyle polis ekipleri, Coşkun'u evinden alarak polis merkezine götürdü. Saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeyede tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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Karantinası bitti, cezaevine gitti
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