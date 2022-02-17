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Giriş Tarihi: 17.2.2022 15:31

Milli Savunma Bakanı Akar, Hollanda Savunma Bakanı ile görüştü

AA
Milli Savunma Bakanı Akar, Hollanda Savunma Bakanı ile görüştü

Alınan bilgiye göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerine devam ediyor.

Gürcistan ve Ukrayna konulu oturumun ardından Bakan Akar, Hollanda Savunma Bakanı Ollongren ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Savunma Bakanlığına atanmasından dolayı Ollongren'i tebrik eden Akar'ın, Türkiye ve Hollanda arasındaki mevcut ilişkilere vurgu yaparak bu ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasının önemine değindiği öğrenildi.

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Milli Savunma Bakanı Akar, Hollanda Savunma Bakanı ile görüştü
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