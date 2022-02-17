Son dakika: Metroda dehşet saçmıştı! “Şikayetlerin çoğu benim” dedi sonra çark etti...

Son dakika haberleri... İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekip dehşeti yaşatan ve tutuklanan saldırgan Emrah Yılmaz'ın babası Ziya Yılmaz'ın mahkemeye şaşırtıcı bir başvuru yaptığı ortaya çıktı.
"OĞLUMA 12 DAVAYI BİZ AÇTIK" AÇIKLAMASI
Metrodaki saldırısının ardından yıllar önce ailesine de korku dolu anlar yaşattığı belirlenen Emrah Yılmaz'ın annesini öldürmekle tehdit edip rehin aldığı için 3 yıl öğrenildi. SABAH'ın ortaya çıkardığı bu bilginin ardından kamuoyuna açıklama yapan baba Ziya Yılmaz, oğlu hakkındaki 23 davanın 12'sini kendilerinin açtığını belirtti, Türk halkından özür diledi. Baba Yılmaz, 5 aydır oğulları ile aynı evde oturmadıklarını ve 2 senedir oğlu ile hiçbir iletişimleri olmadığını belirterek oğlunun yaptıklarının ağrına gittiğini söyledi.
"BASIN ABARTTI, OĞLUMU TEDAVİ EDİN"
Bu açıklamaların ardından ise oğlunun hakim karşısına çıkacağı mahkemeye dikkat çeken bir dilekçe sundu. Ziya Yılmaz basına yaptığı açıklamanın aksine "basın tarafından abartılıp 20 tane dosyası var denmiş. Ancak Emrah'ın psikolojisi bozuk" dedi. Oğlunun tedavi edilmesi için eşi adına da dilekçe sunduğunu kaydeden baba Yılmaz, "Oğlumun gerçekten tedaviye ihtiyacı var. Benim gücüm yetmedi, ikna edemedim. Tarafınızdan tedavi edilmesini arz ederim" diyerek mahkemeden talepte bulunduğu ortaya çıktı.
AVUKATIN "DELİL YOK, TAHLİYE EDİLSİN" TALEBİNİ AĞIR CEZA REDDETTİ
Taleple ilgili henüz bir karar vermeyen mahkemenin davayı kabul ettiği tensip zaptıyla birlikte tutukluluk halinin devam etmesine avukatı itiraz etti. Anayasa ve yasaya aykırı olarak hiçbir gerekçe gösterilmeden tutukluluk halinin devamına karar verildiğini öne süren avukat, "Müvekkilin tahliyesi gerekir. Somut olayda tutuklama şartları oluşmamıştır. Müvekkil için öngörülen tutuklama kararı çok ağır ve telafisi mümkün olmayan bir cezadır. Suç vasfı da değişebilir" diyerek Yılmaz'ın kamera kayıtlarına rağmen suç işlediğine dair yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığını ifade etti. İtirazı değerlendiren nöbetçi ağır ceza mahkemesi, suçun niteliği, mağdur sayısı ve suçun işleniş şeklini dikkate alarak Emrah Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.