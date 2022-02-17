Son dakika: Metroda dehşet saçmıştı! “Şikayetlerin çoğu benim” dedi sonra çark etti...

AVUKATIN "DELİL YOK, TAHLİYE EDİLSİN" TALEBİNİ AĞIR CEZA REDDETTİ

Taleple ilgili henüz bir karar vermeyen mahkemenin davayı kabul ettiği tensip zaptıyla birlikte tutukluluk halinin devam etmesine avukatı itiraz etti. Anayasa ve yasaya aykırı olarak hiçbir gerekçe gösterilmeden tutukluluk halinin devamına karar verildiğini öne süren avukat, "Müvekkilin tahliyesi gerekir. Somut olayda tutuklama şartları oluşmamıştır. Müvekkil için öngörülen tutuklama kararı çok ağır ve telafisi mümkün olmayan bir cezadır. Suç vasfı da değişebilir" diyerek Yılmaz'ın kamera kayıtlarına rağmen suç işlediğine dair yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığını ifade etti. İtirazı değerlendiren nöbetçi ağır ceza mahkemesi, suçun niteliği, mağdur sayısı ve suçun işleniş şeklini dikkate alarak Emrah Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.