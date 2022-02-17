SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan çok net enflasyon mesajı: Bu prangayı da parçalayıp atacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Engelli Memur Atama töreninde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Bugünkü atamayla birlikte kamudaki engelli sayımız 66 bine ulaşmış olacak.

- Son 19 yılda kamuda istihdam edilen engelli sayısı 192 bin sınırına dayandı.

- Yeter ki, kalpler, gönüller, fikirler engelli olmasın. Bunun dışındaki her engeli aşacak azme, inanca ve güce sahibiz.

- Bu ülkede evinin en ücra köşesinde kilitli bir şekilde insani ihtiyaçlardan yoksun yaşamaya mahkum edilmiş engelliler vardı. Bu ülkede sokağa çıktığında horlanan, kötü muameleler gören engelliler vardı. Normal şartlarda geçimini sağlamakta, evine bakmakta zaten zorlanan ailelerin, engelli bireylerin yükü altında ezildiği dönemler yaşadık.

- Engelli bireylerin aileleri üzerindeki maddi yükleri kaldıracak önlemleri öncelikli olarak aldık. Kendi aileleri yanında bir yere kapatılmadan yaşamalarını sağlayacak ihtiyaçları karşıladık.

- Geçtiğimiz yıl itibarıyla evde bakım yardımı alan engelli sayısı 535 bin 700'e ulaştı. Okullarda eğitim alan engelli sayısı 58 binden 320 bine çıktı. Özel öğrenim sınıflarında eğitim gören engelli sayısı da 7 binden 50 bin sınırına çıktı.

- Hayatın her alanında engellilerimizin hizmetlere erişimini sağlayacak düzenlemeler yaptık. Engellilerimizin önlerinin açıldığında nasıl başarılar gösterebileceklerini spor alanında görüyoruz. Engelli sporcularımız uluslararası yarışmalarda bayrağımızı dalgalandırarak bizleri gururlandırıyor.

- 2030 engelsiz vizyon belgesi ile tüm bu çalışmaları daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Biz engelli kardeşlerimizi de Allah rızası için seviyor, onlara da Allah rızası için hizmet veriyoruz.

- Yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik derler ya, biz de uğraştık, çabaladık, çalıştık, kuyruğuna geldik. Terör örgütlerin başını nasıl ezdiysek, ekonomik tetikçilere meydanı nasıl bırakmadıysak, vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntıların pençesinden de Allah'ın izni ile kurtaracağız. Faiz prangasını, döviz kuru prangasını, enflasyon prangasını parçalayıp atacağız. Artık faiz tartışması gündemden düştü. Döviz kuru dengelendi. Artık sırada enflasyonu tek haneye düşürmek var.