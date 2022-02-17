SON DAKİKA: Müşteri indirim kartını satmak caiz mi? Diyanet’ten dikkat çeken yanıt...

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen, "Müşteri indirim kartlarının satımı caiz midir?" şeklindeki soruyu cevapladı. Müşterinin ücret verip bu karta sahip olurken, aslında ilgilinin hazırladığı hizmet ve imkândan yararlanma hakkını satın aldığını belirten Diyanet , "Kart sadece bir sembol ve gösterge olarak ortada bulunmaktadır. Bu etkinliği yapan kişi ya da firma bir bakıma kartı satın alacak müşteri için çalışmakta, diğer bir ifade ile müşterileri ondan hizmet alımında bulunmaktadır. İş yerinin verdiği hizmetin dinî ilkelere aykırı olmaması kaydı ile yukarıda uygulama esasları belirtilen indirim kartını hazırlatıp satmada dinen bir sakınca yoktur" ifadelerini kullandı.

KART SADECE BİR SEMBOL

Diyanet'in yanıtı şöyle:

Bu faaliyeti gerçekleştiren kişi, belli iş yerleri ve kurumlar ile tek tek özel anlaşmalar yaparak, göndereceği müşterilere indirim yapma garantisi almakta, bu etkinliği gerçekleştirmek, sürekli ve verimli hâle getirmek için iş yeri, personel ve donanım harcamalarında bulunmakta, kısaca müşterilerine bir hizmet sunmaktadır. Müşteri ücret verip bu karta sahip olurken, aslında ilgilinin hazırladığı bu hizmet ve imkândan yararlanma hakkını satın almış olmakta, kart sadece bir sembol ve gösterge olarak ortada bulunmaktadır. Bu etkinliği yapan kişi ya da firma bir bakıma kartı satın alacak müşteri için çalışmakta, diğer bir ifade ile müşterileri ondan hizmet alımında bulunmaktadır. Bu ücret karşılığında müşteriye verilen kart, işte bu potansiyel hizmeti temsil etmektedir. İş yerinin verdiği hizmetin dinî ilkelere aykırı olmaması kaydı ile yukarıda uygulama esasları belirtilen indirim kartını hazırlatıp satmada dinen bir sakınca yoktur.