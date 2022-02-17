Son dakika: ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu: YDS bu yıl ilk kez 81 ilde yapılacak

Yabancı Diller Sınavı (YDS) ile ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi. Twitter'dan peş peşe paylaşımlar yapan Aygün, başvuru kılavuzunun yayınlandığını duyurdu, başvuru tarihlerini açıkladı. ÖSYM Başkanı bu yıl YDS'nin ilk kez 81ilde yapılacağını ifade etti.
YDS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI
ÖSYM Başkan Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli adaylarımız, 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-YDS/1 başvuru kılavuzu osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 17–28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
YDS'DE BİR İLK: 81 İLDE YAPILACAK
Prof.Dr. Aygün, YDS ile ilgili bir ilki de duyurdu. Aygün, "YDS artık 81 ilde uygulanacak. Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz.Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YDS'yi bu yıldan itibaren 81 ilde 87 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun." dedi.