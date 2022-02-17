Son dakika: ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu: YDS bu yıl ilk kez 81 ilde yapılacak

YDS'DE BİR İLK: 81 İLDE YAPILACAK

Prof.Dr. Aygün, YDS ile ilgili bir ilki de duyurdu. Aygün, "YDS artık 81 ilde uygulanacak. Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz.Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YDS'yi bu yıldan itibaren 81 ilde 87 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun." dedi.