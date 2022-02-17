Tarımda çevreci dönüşüm! Atık suyla sulanan mısırda verim yüzde 7 arttı

21-25 Şubat tarihlerinde İklim Şurası'na ev sahipliği yapacak olan Konya, şimdiden iklim değişikliğiyle mücadelede çalışmaların merkezi haline dönüştü. Dünyada atık su geri kazanım uygulaması yaygınlaşırken özellikle tarım faaliyetlerinde, arıtılmış su kullanımının yaygın olduğu ve sulama ihtiyacının yüksek olduğu bölgelerde, tarımsal sulama amaçlı uygulamaların ön plana çıktığı görülüyor.



PROJEYİ TARIM BAKANLIĞI YÜRÜTÜYOR

Tarımda atıksu kullanım projesini yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı, Akdeniz tarımının sürdürülebilirliği için nesnelerin interneti yaklaşımına dayalı, bütüncül bir karar destek sisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Bu kapsamda Bakanlığa bağlı Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) tarafından yürütülen projede Cezayir, Almanya, Fas ve İspanya'dan ortaklar ile işbirliği yaparak, Konya Kapalı Havzasında arıtılmış atık suların sulamada etkin kullanımına odaklanan bir pilot çalışma koordine ediliyor.



KONYA PİLOT BÖLGE

Konya Karatay bölgesinde, yaklaşık bin metrekarelik alanda yürütülen pilot uygulamada, KOSKİ'nin desteği ile Konya Arıtma Tesisi'nden alınan "mor şebeke" suyunun (arıtılmış ve dezenfekte edilmiş atıksu) havzada ağırlıklı olarak yetiştirilen mısır ve şeker pancarı üzerindeki etkileri inceleniyor.

Çalışmanın ilk etabından elde edilen sonuçlara göre, arıtılmış atıksu ile sulanan mısırda yüzde 7 oranında artış gözlemlendi. Öte yandan, şeker pancarının üretim miktarında yüzde 9'luk bir düşüş gözlemlenirken, kalite olarak polaritesi, yeraltı suyuyla sulanan şeker pancarı ile aynı seviyede olduğu görüldü.



SULAMA VE GÜBRELEME PROGRAMI

Sahadan elde edilen veriler, proje kapsamında geliştirilmekte olan WATERMED platformuna (karar destek sistemi) girdi sağlayacak ve bir sonraki dönem için sulama ve gübreleme programlarının platform tarafından oluşturulmasına altlık oluşturacak.

Çalışmanın ikinci etabında Mayıs-Kasım 2022 tarihlerinde ise , WATERMED karar destek sistemi devreye sokularak, kullanılan su ve gübre miktarlarının optimize edilmesine odaklanılacak. Bunu sağlamak için sahaya kurulan meteoroloji istasyonu ve toprak nemi sensörlerinden de faydalanılacak ve karar destek sistemi tarafından önerilen sulama/gübreleme programları sahada tatbik edilerek, tarımsal girdilerdeki iyileştirmeler ve bunun üretime etkileri incelenecek.