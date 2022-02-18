Haberler Gündem Haberleri 186 Kimin, Neyin Numarası? 186 Nolu Telefon Nerenin Numarası, Neden Arıyor?
Giriş Tarihi: 18.2.2022 10:55 Son Güncelleme: 18.2.2022 10:55

186 Kimin, Neyin Numarası? 186 Nolu Telefon Nerenin Numarası, Neden Arıyor?

186 Kimin, Neyin Numarası? 186 Nolu Telefon Nerenin Numarası, Neden Arıyor?

İçinde yaşadığımız küresel çağ geçmişten gelen birçok pratiğimizi değiştirmektedir. Bunlardan biri de tabii ki hızlı ve kolay erişimdir. İnsanların en çok ihtiyaç duyduğu ve istediği şey sorunları çok çabuk ve kısa yoldan halletmektir. Bu istediğin neticesi olarak pek çok telefon hattı ile karşı karşıyayız. Bu telefon hatlarından biri de 186’dır. Peki, 186 Kimin Numarası? 186 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

Birçok alanda hizmet veren sabit hatlar sayesinde birçok işimizi çok rahatlıkla halledebiliyoruz. Boğaziçi Elektrik Dağıtım(BEDAŞ)'a ait olan 186 elektrik üzerine her türlü sorunu çözmek için kurulan bir çağrı merkezidir. İşte, 186 nolu numara ile ilgili tüm merak edilenler…

186 Nerenin Numarası?

186 BEDAŞ'a ait bir çağrı merkezi numarasıdır. 186'yı arayan vatandaşlar arıza bildirimi, sokak aydınlatma, kaçak ihbar, sayaç değişikliği ve mühürleme talebi, kesme-açma işlemleri, fatura itiraz, borç sorgulama, öneri ve şikayet konularında hizmet ve bilgi alabilmektedir. 186 ile kurulan iletişim ile direkt olarak bölgede görevli olan elektrik alanındaki dağıtım şirketine bağlantı yapılır. Bu sayede sorun olan bölge ili kontrol ve denetimler sıka sürede gerçekleşmiş olur.

186 Hangi Konular İçin Aranır?

  • Arıza bildirimi
  • Sokak aydınlatma
  • Kaçak ihbar
  • Sayaç değişikliği ve mühürleme talebi
  • Kesme-açma işlemleri
  • Fatura itiraz
  • Borç sorgulama
  • Öneri ve Şikayet

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186 Kimin, Neyin Numarası? 186 Nolu Telefon Nerenin Numarası, Neden Arıyor?
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