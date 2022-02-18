65 yaş üzerine yeni ilaç dağıtımı başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı
'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
Son dönemde Omicron
varyantı kaynaklı olarak artan vaka sayılarının düşüşe geçtiği izlenmektedir. Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul
'da vaka sayıları son 10 günde yüzde 62 oranında azalmıştır. Bu durum diğer illerimiz için de benzer seyirdedir. Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarında düşüş başlamıştır. Gelecek iki hafta içinde önemli düşüşler beklenmektedir.
Son 1 hafta içinde hastaneye yatışlarda yüzde 28 oranında düşüş yaşanmıştır.
Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlanmıştır. 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımıza Molnupiravir ilacının dağıtımı başlamıştır.
Yerli aşımız Turkovac
'ın tüm illerimize dağıtımı sağlanmış, ilçelere dağıtımına ise başlanmıştır. İki hafta sonra aile hekimliklerine Turkovac aşımızın dağıtımına başlanacaktır. Yerli aşımızın kullanımı tüm vatandaşlarımız için en üst seviyede önerilmektedir.
Salgının en çok etkilediği 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın korunması salgın yönetiminin en büyük önceliğidir. Yeni ilacın kullanımı ve hatırlatma dozu aşılarının yapılması kayıplarımızı önemli ölçüde azaltacaktır. Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımına erken başlanması tedavi başarısını çok önemli ölçüde artırmaktadır.
92 BİN 406 VAKA, 258 VEFAT
TÜRKİYE
'DE dün test yapılan 465 bin 563 kişiden 92 bin 406'sına Kovid-19 tanısı konulurken, 258 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 103 bin 988 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son tablo için "Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var; test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. ANKARA