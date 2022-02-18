Adapazarı’ndaki kayıp olayında korkunç iddia!

Korkunç olay, geçtiğimiz Salı günü nehrin kenarında piknik yapan gençlerin, bir gencin nehre atlayıp, akıntıya kapıldığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmesiyle ortaya çıktı. Görüntüyü çeken çocuklar, akıntıya kapılan kişinin gözden kaybolması nedeniyle durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ulaşırken, yapılan araştırmada nehre atlayan şahsın Güneşler Mahallesi'nde yaşayan ve semt pazarlarında manav tezgahları bulunan evli ve 2 çocuk babası Salih Şimşek olduğunu belirledi.

AFAD HER YERDE ARIYOR

Akıntıya kapılarak gözden kaybolan Salih Şimşek'i arama ve kurtarma çalışmaları için bölgeye çok sayıda dalgıç polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken, aramaların dördüncü gününde henüz bir sonuca ulaşılamadı. Nehirde ve nehir yatağı çevresinde arama çalışmaları tüm titizlikle devam ederken, Şimşek ile ilgili korkunç bir idddia ortaya atıldı.

KOVALAYANLARDAN KAÇIYORMUŞ

Nehrin kenarında evi bulunan Şimşek'in evinden çıktıktan sonra kendisini 3 şahsın kovaladığı, nehir kenarında köşeye sıkışınca izini kaybettirmek için nehre atladığı ileri sürüldü. Şimşek'in yakınları, semt pazarlarında 10'a yakın tezgahı bulunan Salih Şimşek'in intihar etmesi için hiç bir sebebinin olmadığı, ekonomik durumunun iyi olduğunu ileri sürdüler.

BROKOLİ İÇİN KURŞUNLANMIŞ

Öte yandan Salih Şimşek'in geçtiğimiz ocak ayında bozuk çıkan brokoliler nedeniyle T.Ö ile tartıştığı çıkan kavgada ayağından vurulduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili T. Ö. tutuklanırken, Salih Şimşek'in olaydan sonra kısa bir süre hastanede tedavi altına alındığı daha sonra taburcu edildiği belirtildi.

RUHSATI DA İPTAL OLMUŞ

Çeşitli suçlardan sabıkası olduğu ileri sürülen Şimşek'in belediyelerle de sorun yaşadığı belirlendi. Şimşek'in Ferizli Belediyesi tarafından kendisine tahsis edilen pazaryerinde pazar günleri dışında da tezgah açmaya devam edince yerinin iptal edildiği, Şimşek'in buna sinirlenip mallarını kamyonla belediye önüne saçarak eylem yaptığı da ortaya çıktı.