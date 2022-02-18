Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, mezat salonlarında ihaleye fesat karıştıran 14 kişiyi tespit etti. Mali polisin yürüttüğü soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı. Mezat salonları önünde bekleyen şebeke ihaleye kendi aralarında pay ederek anlaştıkları ve zaman zaman anlaşamadıkları için de birbirlerine düştükler ortaya çıktı.

Ankara’da ihaleye fesat karıştıran şebeke çökertildi | Video

TEHDİT EDİP İHALEYE SOKMADILAR



İhaleye gelen kişiyi ikna ederek yanlarına çeken şebeke, ihaleyi kazanması için yardım edeceklerini aktardı. İhaleye girecek olan diğer kişileri tehdit eden şebeke girmemelerini sağladı. Şebeke, ikna ettikler kişi açık artırmada satılan ürünün onda kalmasını sağladı. Dışarı çıktıklarında ise şebeke, kişinin etrafını sararak para talep etti. Kabul etmeyen kişiyi ise tehdit ederek zorla parasını aldı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mezat salonlarının güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri incelemeye aldı. Görüntülerde şebekenin ihaleye giren kişilerle nasıl temasa geçtiğini ve ihale sonrası yaşanan para transferinin nasıl gerçekleştiğini belgeledi. Mali polis, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 14 kişiyi gözaltına aldı. Ankara emniyetine getirilen zanlıların işlemlerine devam ediliyor.