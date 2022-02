Aziz Sancar: Bilim yapmayı Türkiye’de öğrendim

'TÜRKİYE'NİN HER KESİMİNDE SAYGI GÖRÜYORUM'

Prof. Dr. Sancar, bilim ile saygınlık kazanılacağını ifade ederek, "Bilimde kuvvetli olursak saygınlık kazanırız. Ben Türkiye'nin her kesiminde saygı görüyorum. Dünyanın her yerinde saygınım; çünkü bilimde başarılı oldum. Burada sizleri bu derece gelişmiş görmek beni sevindiriyor, umutlandırıyor. İnşallah sizin kuşak benim kuşağın on mislini yapar. Türkiye'mizi dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi yapar. Şimdi bir Türk dünyası var. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Orta Asya Türk Devletleri bize bakıyor, onları da unutmayın. Onlarla iş birliği yaparsak, Türk dünyası, dünyanın en güçlü kutuplarından biri olabilir" diye konuştu.