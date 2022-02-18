Bakan Varank’tan İmamoğlu’na: Bu açıklama bir fecaat!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda dün konuşmuş, "AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde bizler en az yüzde 7 indirdim yapmak suretiyle vatandaşımızı su parasında aydınlatacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama sonrasından kimi AK Partili belediyeler suda indireme gitmeye başladı. Örneğin Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası su faturalarına KDV dâhil yüzde 14 indirim yaptıklarını açıkladı.

İMAMOĞLU İNDİRİM HAKKINDA YAZDI!



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ise "Önemli bilgilendirme" diyerek suda indirim hakkında şunları söyledi: "Suda KDV indirimi %7 oranında yapıldı ancak Büyükşehir Belediyelerinin su temin maliyeti 1 yılda %100'den fazla arttı. Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin."

BAKAN VARANK: BU AÇIKLAMA BİR FECAAT!



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmamoğlu'nun bu açıklaması sonrasında sosyal medyadan tepki göstererek, "KDV indirimini vatandaşa yansıtmayıp cebe atmak için yapılan bu açıklama bir fecaat! Hükümetimiz, İstanbul'a hizmet etsin diye İBB'ye genel bütçeden 25 milyar TL gönderiyor. Ayrıca, İBB çöpten ürettiği 1,2 milyar kwh elektriği satıp para kazanmak yerine bedava İSKİ'ye verebilir" dedi.