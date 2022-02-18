‘Burada geleceğin Aziz Sancar’ları yetişecek’

Ankara
'da yapılan Aziz Sancar
Eğitim Kampüsü dün gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Törene Milli Eğitim Bakanlığı
'nın (MEB) daveti üzerine Türkiye
'ye gelen Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar da katıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da yer aldığı törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
bir mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "On yıllar boyunca bu çatı altına eğitim-öğretim görecek çocuklarımız, tıpkı Aziz Sancar Hoca
'mız gibi alacakları Nobel ödülleriyle milletimizi tarih sahnesinde en güzel şekilde temsil edeceklerdir" dedi. Törende konuşan Prof. Dr. Aziz Sancar ise, "Birçok bilim insanı yetiştirdim. Fakat en iyi öğrendiğim şey, Türkiye'ye olan sevgimi ve Türk milletine olan sevgimi, aşkımı hiçbir zaman kaybetmemem gerektiğidir. Türkiye her zaman benim kalbimde olmuştur" diye konuştu.