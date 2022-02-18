‘CHP’liler suya zam yapıyor, biz indiriyoruz’

AK
Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 152'nci AK Parti
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na da katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli mesajlar verdi. İşte söyledikleri:
SU FİYATINI İNDİRİN TALİMATI:
Su tarifelerinde birinci derecede belediye başkanlarına sesleniyorum, biz ne ana muhalefetiz, ne şuyuz, ne buyuz, biz AK Parti'yiz. En az KDV indirimi kadar, şartları uygun olanlar bunun da üzerinde bir oranda indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır.
ZAMMI KABUL ETMEDİK:
İstanbul yüzde 25'in üzerinde zam talebiyle Meclis'e geldi. Meclis'te tabii ağırlık bizde olduğu için arkadaşlarımız bunların bu zam talebine 'evet' demediler.
KIRATIN YETMEZ:
Biz karşımızda siyasette eserlerimizle ve hizmetlerimizle yarışacağımız bir muhalefet görmek isterdik. Maalesef bahtımıza Kılıçdaroğlu CHP'si gibi bir muhalefet çıktı. Kılıçdaroğlu kendi aklınca sık sık bize meydan okuyor, 'karşıma çık' diye yeri göğü inletiyor. Halbuki biz sandıkta Kılıçdaroğlu'nun karşısına çok çıktık. 10 defa karşı karşıya geldik, 10'unda da kendisini sandığa gömdük. Bay Kemal, senin kıratın buna yetmez.
HDP'Yİ NİYE ALMADINIZ:
Bizim öyle yuvarlak masalarda falan işimiz yok. O yuvarlak masalarda neler görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz hepsi ortada. Paylaşın bakalım nereye kadar paylaşacaksınız, o masadan bir şey çıkmaz. Unutkanlığınıza geldi galiba, HDP'yi niye almadınız? Onu da yanınıza alın. Arkadaşlarımız güzel söylüyor, herhalde masanın altında mı kaldı ne oldu? Herhalde şimdi de bir ziyarete gidersin. Ziyarete git ki unutulduklarını anlamasınlar.
BAHÇELİ DE TALİMAT VERDİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, partisinin belediye başkanlarına su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapmaları talimatını verdi. 229 belediye başkanına ilettiği mesajda, "Su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" denildi.