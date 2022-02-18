DEAŞ üyesi Rus vatandaşı yakalandı

Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray Mahallesindeki yol kontrolleri sırasında K.K. idaresindeki İstanbul plakalı aracı durdurdu. Yapılan sorgulamalarda DEAŞ terör örgütü üyesi olan K.K.'nın yoklama kaçağı olduğu, Suriye uyruklu Anas Ahssein'in DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu ve yabancı terörist savaşçı olarak göçmen kaydının bulunduğu, Rus uyruklu Rustam Khazratalıyevich Sablırov'un ise İnterpol tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.