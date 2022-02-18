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Giriş Tarihi: 18.2.2022 17:03

DEAŞ üyesi Rus vatandaşı yakalandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
DEAŞ üyesi Rus vatandaşı yakalandı

Konya’nın Yunak ilçesinde durdurulan bir araçta İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi Rus vatandaşı Rustam Khazratalıyevich Sablırov ile yine DEAŞ üyesi yabancı terörist savaşçı Suriyeli Anas Ahssein ve DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirtilen K.K. gözaltına alındı,

Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray Mahallesindeki yol kontrolleri sırasında K.K. idaresindeki İstanbul plakalı aracı durdurdu. Yapılan sorgulamalarda DEAŞ terör örgütü üyesi olan K.K.'nın yoklama kaçağı olduğu, Suriye uyruklu Anas Ahssein'in DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu ve yabancı terörist savaşçı olarak göçmen kaydının bulunduğu, Rus uyruklu Rustam Khazratalıyevich Sablırov'un ise İnterpol tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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DEAŞ üyesi Rus vatandaşı yakalandı
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