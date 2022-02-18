FETÖ firarileri dolapta yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
polisleri, FETÖ'nün gaybubet evi olarak adlandırılan adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında örgüt içerisinde sorumlu düzeyde isimler ile KHK ile mesleklerinden ihraç edilmiş 34 şüpheli yakalandı. 34 şüpheli emniyette sorguya alındı. Baskın yapılan adreslerden birinde bir şüpheli saklandığı elbise dolabının içerisinde yakalandı. Konya
'da düzenlenen FETÖ operasyonunda ise hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. saklandığı dolapta ele geçirildi.