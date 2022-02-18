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Giriş Tarihi: 18.2.2022

FETÖ firarileri dolapta yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
FETÖ firarileri dolapta yakalandı
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, FETÖ'nün gaybubet evi olarak adlandırılan adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında örgüt içerisinde sorumlu düzeyde isimler ile KHK ile mesleklerinden ihraç edilmiş 34 şüpheli yakalandı. 34 şüpheli emniyette sorguya alındı. Baskın yapılan adreslerden birinde bir şüpheli saklandığı elbise dolabının içerisinde yakalandı. Konya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda ise hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. saklandığı dolapta ele geçirildi.
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FETÖ firarileri dolapta yakalandı
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