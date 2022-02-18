İsim isim biliyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Ankara
'daki Vilayetler Evi'nde "Medya Temsilcileriyle Göç Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Göçe kaynaklık eden ülkelerde iç savaşların, vekâlet savaşlarının, ekonomik problemlerin yaşandığını belirten Soylu, bunların sebebinin Türkiye olmadığını vurguladı. Batı ülkelerini eleştiren Soylu, göç sorununun Türkiye- Yunanistan, Türkiye-Suriye
, Türkiye-İran
sınırlarında sıkıştırılmaya çalışıldığını dile getirdi. Yunanistan'daki Lavrion kampına da değinen Bakan Soylu, şöyle devam etti:
Karmaşıklığı kullanmak isteyen etraf ülkeler de var, Yunanistan gibi. Örneğin, tabelası Birleşmiş Milletler
olan Lavrion kampını Yunanistan, yaklaşık 7-8 aydır tekrar PKK terör örgütü lehine harekete geçirdi. PKK, kırsalda zayıflayınca şehirlerde eylem yapma kabiliyeti talimatı verdi. Bu talimatı yaklaşık 1-1.5 yıldır Murat Karayılan
'ın kendisi yönetmeye çalışıyor.
TALİMATLAR ORADAN
PKK terörist aktarırken Yunanistan-Irak üzerinden terör kamplarına gidecek yeni bir hat oluşturmaya çalışıyor. Bizim tespitimiz, emniyet istihbaratımızın tespiti ve yakaladığımız, engellediğimiz eylemler içerisinde, özellikle YPS eylemleri içerisinde Lavrion'dan gelen talimatların olduğuna yöneliktir.
Yunanistan hükümetine buradaki tabloyu ilettik. Lavrion kampına PKK'nın getirdiği, Lavrion kampından sonra PKK'nın Kuzey Irak'a geçirdiği teröristleri, daha doğrusu terörist yapmak istediklerini de isim isim biliyoruz.
SADECE İZLİYORLAR
Göç akımının bitip bitmeyeceğine ilişkin "Bizim kanaatimiz şu, yeni başladı" ifadesini kullanan Bakan Soylu, gelişmiş ülkelerin bu konuda hiçbir şey yapmadığını, izlemeyi tercih ettiğini kaydetti. Süleyman Soylu, defalarca anlatılmasına rağmen Avrupa Birliği
'nin de anlamazlıktan geldiğini vurguladı.
Bakan Soylu, "2 milyon potansiyel göç İran sınırında Afgan var, 3.9 milyon İdlib'de, 1.2 milyon Cerablus- Azez-Mare-El Bab-Çobanbey bölgesinde, 550-600 bin Afrin
'de, 350 bin de Tel Abyad
ve Resulayn'da var... Yani 8 milyonun üzerinde hemen harekete geçmeye hazır göç kitlesi var. Herhangi bir saldırıda, teşvikte, tehditte veya bulabildikleri bir fırsatta" diye konuştu.
Türkiye'nin yaşananları yönetmeye çalıştığının altını çizen Soylu, son 5 yılda doğu ve güney sınırlardan 2.5 milyon insanın Türkiye'ye girmek için baskı yaptığını ve bunların engellendiğini söyledi.
194 BİN SURİYELİ VAR
Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili bilgi veren Soylu, istisnai olarak 31 Aralık 2021 tarihine kadar 84 bini çocuk olmak üzere 194 bin Suriyelinin Türk vatandaşı olduğunu bildirdi. Süleyman Soylu, Türkiye'de 700 binin üzerinde Suriyeli çocuğun dünyaya geldiğini belirtti. Türkiye'de 3 milyon 700 bin civarında geçici koruma statüsünde Suriyelinin bulunduğunu aktaran Soylu, bu kişilerin hepsinin kaydının alındığını dile getirdi.
'İKAMET ALMAMA SINIRI KOYDUK'
Soylu 3 milyon 700 bin Suriyelinin yüzde 71.07'sinin verilen adreslerde bulunduğu bilgisini paylaştı. Bazı bölgelerde nüfusun yüzde 25'inin Suriyeli nüfusu olduğunu belirten Soylu, "Biz otomatik olarak Türkiye'de bu ölçeğe göre bir daha buraya ikamet almama sınırı koyduk. Öğrenci, sağlık ve parçalanmış aileler dışında buraya ikamet dahil hiçbir yabancı alınmayacak" dedi.