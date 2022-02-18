Mersin’de FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütün 'Mahrem' yapılanmasında yer alan ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 kişinin yakanlaması için operasyon düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında aktif görevde bulunan öğretmenlerinde yer aldığı 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.