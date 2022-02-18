Numan Kurtulmuş: HDP gizli ortak

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te gazetecilerle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden soruna dikkat çeken Kurtulmuş, "Bu sorun ve çevremizdeki ülkelerdeki büyük güç savaşları Türkiye'nin güçlü bir ülke olmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Biz ülke olarak bu sorunun diplomatik olarak çözülmesi taraftarıyız. İki tarafın da kırmızı çizgiyi aşmayacağını düşünüyorum. Türkiye'nin bir güç olarak devreye girmesiyle bu krizi çözülmesi temenni ediyorum" dedi. Kurtulmuş, 6 partinin bir araya gelmesini de "Bizim açımızdan bir sorun yok. HDP de o masada gizli ortak olarak yer alıyor. Bu masada 6 değil 7 parti vardır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, konuşmasına dünyanın merakla takip ettiği Rusya ve Ukrayna arasındaki soruna dair görüşlerini açıklayarak başladı.

Türkiye'nin dört bir tarafından yaşanan güç savaşlarına değinen Kurtulmuş, "Dünyanın içinden geçtiği şartlarda Türkiye'nin bu coğrafyada yeniden güçlü bir ülke olmaktan başka çaresi yok. Rusya ile Ukrayna arasında büyük bir gerilim var. Devlet olarak en büyük temennimiz barıştır. Bizim milli çıkarlarımız bu coğrafyanın bütünlenmesidir. Bu sorunun diplomatik olarak çözülmesi taraftarıyız. Rusya'nın kırmızı çizgisi Ukrayna'nın NATO üyeliği, Batı'nın kırmızı çizgisi ise Ukrayna'nın işgal edilmesi. Ben iki tarafında kırmızı çizgiyi aşmayacağını düşünüyorum. Türkiye'nin bir güç olarak devreye girmesiyle bu krizi çözülmesi temenni ediyorum. Ermenistan tarafından olumlu sinyaller geliyor. İnşallah Güney Kafkasya'da da bir barış sağlanacaktır. Cumhurbaşkanımızın BAE yaptığı ziyaret tarihidir. Bölgenin barışına önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

6 Muhalefet partisinin bir masa etrafında buluşmasına da değinen Prof. Dr. Kurtulmuş, "6 muhalefet partisinin bir araya gelip konuşmasından rahatsız değiliz ama ne konuşulacaksa açık şekilde konuşulmalıdır. Siyasetleri Erdoğan karşıtlığı üzerine konuşludur. Bu partilerin neyi ne şekilde çözecekleri programlarla milletin karşısına çıkmalıdır. 2023'e çok süre kalmadı. Önce millet bu partilerin hangi temel konularda bir araya geliyorlar bunu bilmek ister. HDP bu ittifakın neresindedir? Milletimiz bunu bilmeli ve değerlendirmelidir. Onlar gizli olarak HDP ile müttefikler. Bu masada 6 değil 7 parti vardır. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsediyorlar. Bunu konuşabiliriz ancak bu ülkede hakem millettir. Bu sisteme nasıl geri gideceğinizi anlatırsınız. Sonra seçilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı sistemi milletin hakemliğiyle geçilmiş bir sistemdir. Bunu Anayasal olarak görmemek millete hakarettir. Millet bunu değiştirmek isterse değiştirir" diye konuştu.

"MİLLETİN SIRTINDAKİ YÜKLERİ ALIYORUZ"

Son dönemde yaşanan ekonomik sorunlar hakkında alınan önlemleri de anımsatan Kurtulmuş, "2020 yılında başlayan ve tüm dünyayı etkileyen pandemiden dolayı ekonomik ve sosyal etkileri olan ve bundan sonra 10 yılı etkileyecek bir süreçten geçtik. 2020 yılında sadece 2 ülke pozitif olarak büyüdü. Bunlarda birisi Türkiye diğeri Çin'dir. Türkiye yaptığı üretimlerle pandemi öncesi sürece ulaşmış durumdadır. Üretmeye de devam edeceğiz. Gıda ve enerji alanındaki olağanüstü fiyat artışları tüm ekonomiyi etkiledi. Türkiye çok direndi, ancak son aralık ayında önce döviz yükselişi ve arkasından hayat pahalılığı süreci ile ekonomik gidişatı hissediyoruz. Bunu söyleyince muhalefet bozuluyor ama muhalefet bu tedbirleri biliyor da iktidar bilmiyor mu algısını var. Neyin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Milletin yaşadığı ağır yükü nasıl hafifletiriz, konusunda her gün yeni bir karar alınıp yeni atımlar atılıyor. Tek çaremiz üretimdir. Türkiye dışarıda gelecek sıcak para ile ve yüksek faizle kendi ekonomik ihtiyacını karşılayamaz. Türkiye üretip, ihracat yaparak dışardan kazandığı paralarla ekonomisini güçlendirmek durumundadır. Yolumuz budur. Üretim yatırım ve istihdam destekli bir yatırım modeli ile yolumuza devam ediyoruz. Döviz kurlarında sabit bir yatay geçişe geçtiğini görüyoruz. İstikrar bir ülkenin can damarıdır. Bu istikrarın sağlanması için önemli bir adım atılmıştır. Küresel fiyat artışlarından kaynaklanan artışlar ve vatandaşlarımızın alım gücünü arttıracak adımlar atılacak. Asgari ücretin arttırılması konusunda vatandaşımızın yanında olmaya devam ettik. Elektrik enerjisinde ilave bir indirimin yapılacağı bakanlık tarafından gündeme getirilmesi, sorunların farkındayız. Öldük, bittik edebiyatı yapmadan ne kadar vahim bir durumla karşı karşıya olduğumuzu biliyor ve vatandaşlarımızın alım gücünü arttıracak tedbirleri arttıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Bu yıl kar bereketi yaşadık. Yaz ayları ile birlikte ekonomideki zor tabloyu kolay hale geleceğini biliyoruz. Şartlara ne olursa olsun bizim siyasi hedefimiz yeniden güçlü türküye olmaktır. Şartlar ne olursa olsun bütün imkanlarımızı bu istikamette harcayacağız. Türkiye en kısa süre içerisinde dünyanın en büyük 10 ekonomisine girecektir. Çok kısa sürede bunlar gerçekleşecektir. Bu ülke için doğru sözlere kulak vereceğimizi ilan ediyorum" dedi.