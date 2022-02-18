PKK’ya ‘Kürt isyancılar’ demiş

İrtibat halinde olduğu yabancı istihbaratçılara para karşılığında 'devlet sırrı niteliğindeki' bilgileri satan DEVA Partisi
Kurucu Üyesi Metin Gürcan
hakkında müebbet ve 35 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. MİT raporunda, Gürcan'ın Türkiye
'nin askeri sırlarını yabancı istihbaratçılara sızdırdığı anlatıldı. Gürcan'ın PKK'dan 'Kürt İsyancılar' şeklinde bahsettiği ortaya çıktı. Gürcan'ın Türkiye'nin askeri sırlarını ifşa ettiği kaydedilirken, düzenlenen operasyonlara ilişkin de devlet sırrı niteliği taşıyan bilgileri rapor halinde sattığı aktarıldı. MİT raporunda, 'Devlet sırrı niteliğinde gelişmelerin tek bir rapor içeriğinde yabancı unsurlara sunulduğu görülmüş olup bahsi geçen faaliyetin milli güvenlik açısından tehdit teşkil ettiği" ifadeleri kullanıldı.