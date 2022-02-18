Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 7 tutuklama

Şanlıurfa Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kom Şube Müdürlüğü görevlileri Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen aralarında aktif kamu çalışanları Avukat, Doktor, Öğretmen, Polis Memuru ile özel sektör çalışanlarının da olduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 16 şahıs emniyetteki sorguların ardından adliye'ye sevk edildi.

Sevk edilen şahıslardan 7 şahıs tutuklandı, 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şahıs ise ev hapsi tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.