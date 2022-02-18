Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca 18 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı
Giriş Tarihi: 18.2.2022 19:34 Son Güncelleme: 18.2.2022 20:01

Son dakika: Bakan Koca 18 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı

Son dakika: Bakan Koca 18 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 18 Şubat'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul’da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek." ifadelerine yer verdi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

BUGÜN 264 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Buna göre, son 24 saatte 463 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 102 bin 94 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,91, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,82 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 730 bin 193 doza yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada yüzde 28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul'da vaka sayıları 10 günde yüzde 62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek." ifadesini kullandı.

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Son dakika: Bakan Koca 18 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı
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