Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden: Rusya bir şekilde Ukrayna’ya saldıracak

Rusya'ya karşı dünyanın da bir tepkisi olacak. Birçok durumda dünya ve ülkemiz bölünebilir ama Rusya konusunda böyle bir özellik yok. Rusya'nın bir seçeneği var. Savaş ve getireceği acılar ve ya diplomasi.

Nükleere o kadar yatkın olduğunu düşünmüyorum ama bence şu an kendisi dünyayı ikna etmeye çalışıyor.