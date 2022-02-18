Haberler Gündem Haberleri Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden: Rusya bir şekilde Ukrayna'ya saldıracak
Giriş Tarihi: 19.2.2022 00:59 Son Güncelleme: 19.2.2022 01:04

Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden: Rusya bir şekilde Ukrayna'ya saldıracak

Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden: Rusya bir şekilde Ukrayna’ya saldıracak

Son dakika haberi... Dünya kamuoyunun ana gündem maddesi Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz olurken, ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Biden, "Birçok şiddetli gelişmenin haberini alıyoruz. Rusya bir şekilde Ukrayna'ya saldıracak. İnanıyoruz ki Ruslar önümüzdeki günlerde Rusya'ya saldıracak. Rusya bu planlarını uygularsa felakete yol açar. ABD, müttefikleri ve ortakları Ukrayna'yı destekleyecek. Rusya hala diplomasiyi kullanabilir. Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz ama desteğimiz sürecek." dedi.

Son dakika haberi... Dünya kamuoyunun ana gündem maddesi Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz olurken, ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

İşte Biden'ın açıklamalarından satır başları:

"Birçok şiddetli gelişmenin haberini alıyoruz. Rusya bir şekilde Ukrayna'ya saldıracak. İnanıyoruz ki Ruslar önümüzdeki günlerde Rusya'ya saldıracak. Rusya bu planlarını uygularsa felakete yol açar. ABD, müttefikleri ve ortakları Ukrayna'yı destekleyecek. Rusya hala diplomasiyi kullanabilir. Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz ama desteğimiz sürecek.

Rusya'ya karşı dünyanın da bir tepkisi olacak. Birçok durumda dünya ve ülkemiz bölünebilir ama Rusya konusunda böyle bir özellik yok. Rusya'nın bir seçeneği var. Savaş ve getireceği acılar ve ya diplomasi.

Nükleere o kadar yatkın olduğunu düşünmüyorum ama bence şu an kendisi dünyayı ikna etmeye çalışıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden: Rusya bir şekilde Ukrayna'ya saldıracak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA