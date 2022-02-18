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Giriş Tarihi: 18.2.2022 23:47

Tarkan’ın klibindeki oyuncu FETÖ’den ihraç çıktı! İhraç edilen öğretmen şortla 'Geççek' klibinde oynadı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Tarkan’ın klibindeki oyuncu FETÖ’den ihraç çıktı! İhraç edilen öğretmen şortla ’Geççek’ klibinde oynadı

Sözleriyle Türkiye’nin gündemine oturan Tarkan’ın “Geççek” şarkısıyla ilgili ilk skandala SABAH ulaştı. Şarkının klibinde bilgisayar başında altında şort üstünde gömlek kravatla rol alan Şuayip A.’nın FETÖ soruşturmaları kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen eski öğretmen olduğu ortaya çıktı.

Son albümünü 2017 yılında çıkaran Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' yayınlandı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, sözleri tartışılan Tarkan'ın "Geççek" klibinde FETÖ'den ihraç öğretmen oynatıldığı ortaya çıktı.

ALTINDA ŞORT ÜSTÜNDE GÖMLEK KRAVAT

17 Şubat'ta sosyal medya platformlarında yayınlanan şarkının klibindeki bilgisayar başında şort, gömlek-kravatlı olarak rol alan Şuayip A.'nın 672 Sayılı KHK ile meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.

Tarkan’ın klibindeki oyuncu FETÖ’den ihraç çıktı! İhraç öğretmen şortla o klipte oynadı!

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VAR

"Geççek" klibinin şortlu oyuncusu Şuayip A.'nın Balıkesir'in Karesi İlçesinde Halk Eğitim Müdürlüğünde Öğretmen olarak çalışmaktayken ihraç edildiği, yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi.

Şuayip A. ile ilgili bir örgüt üyesinin ifadesinde "örgüt sohbetlerine gelip giden, örgütün sendikasına üye olan kişi" şeklinde adının geçtiği öğrenildi.

Şuayip A.'nın geçmiş dönemde "Öğretmen ve İş Güvenliği Uzmanı" olarak çalıştığı öğrenildi.

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Tarkan’ın klibindeki oyuncu FETÖ’den ihraç çıktı! İhraç edilen öğretmen şortla 'Geççek' klibinde oynadı
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