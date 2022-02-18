Tarkan’ın klibindeki oyuncu FETÖ’den ihraç çıktı! İhraç edilen öğretmen şortla ’Geççek’ klibinde oynadı

Son albümünü 2017 yılında çıkaran Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' yayınlandı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, sözleri tartışılan Tarkan'ın "Geççek" klibinde FETÖ'den ihraç öğretmen oynatıldığı ortaya çıktı.
ALTINDA ŞORT ÜSTÜNDE GÖMLEK KRAVAT
17 Şubat'ta sosyal medya platformlarında yayınlanan şarkının klibindeki bilgisayar başında şort, gömlek-kravatlı olarak rol alan Şuayip A.'nın 672 Sayılı KHK ile meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.
Tarkan’ın klibindeki oyuncu FETÖ’den ihraç çıktı! İhraç öğretmen şortla o klipte oynadı!
YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VAR
"Geççek" klibinin şortlu oyuncusu Şuayip A.'nın Balıkesir'in Karesi İlçesinde Halk Eğitim Müdürlüğünde Öğretmen olarak çalışmaktayken ihraç edildiği, yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi.
Şuayip A. ile ilgili bir örgüt üyesinin ifadesinde "örgüt sohbetlerine gelip giden, örgütün sendikasına üye olan kişi" şeklinde adının geçtiği öğrenildi.