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Giriş Tarihi: 18.2.2022 09:56

Terör operasyonunda 3 kişi tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Terör operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak yapılan 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu 15 Şubat günü sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaptıkları belirlenen 6 yabancı uyruklu şüpheli ile PKK/KCK Terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 kişi Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek, sorgularına başlandı. Ayrıca şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale de el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adli merciilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

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Terör operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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