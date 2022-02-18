Tevfik Göksu, İSKİ’nin zam teklifini belgeleri ile tek tek anlattı: Tüm halkın gözlerinin içine baka baka yalan söylüyor...

"YÜZDE 100 YALAN BİR BASIN TOPLANTISI"

"İBB'de suyun hikayesini net bir şekilde anlatmam gerekiyor." diyerek açıklamalarına başlayan Göksu şu ifadeleri kullandı:

Az önce İBB Başkanı , İBB Başkanlığı'na yakışmayacak kavramlar ile, tamamı ile, her söylediği cümlenin yüzde 100 yalan olduğu bir basın toplantısı düzenledi.

İBB Başkanı seçim kampanyasında bilbordları şöyle donatmıştı; 'İstanbul halkına bedava ekmek, bedava su.'

İBB suya neden %170 zam yapmak istiyor? AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu tek tek açıkladı | Video

"DAHA GÖREVE GELİR GELMEZ HİÇ BORÇLANMA İSTEMEYEN İSKİ İÇİN 4.3 MİLYAR LİRA BORÇLANMA İSTEDİLER"

'İstanbul halkı suyu pahalı kullanıyor, suyun fiyatını indireceğim' demişti. Gelir gelmez İstanbul halkının suyuna yüzde 80 zam istedi. Sonra zaman zaman biz reddettik, zaman zaman zamlar verdik. İSKİ kadim bir kuruluş, batmaması için, siyasi bir karar ile değil, İSKİ'nin kurumsal kabiliyetini sürdürebilmesi için zaman zaman bu zamlara destek verdik. Bizim zamanımızda İSKİ, İBB'ye hiçbir zaman borçlanma teklifi ile gelmemişti. Bunlar gelir gelmez İSKİ, İBB Meclisi'ne 4.3 milyar lira borçlanma teklifi ile geldi. 'Şunu, bunu yapacağız' dediler, biz de buna onay verdik.

"10 MİLYARLIK İSKİ BÜTÇESİNİ 17 MİLYAR LİRAYA ÇIKARMAK İSTEDİLER"

Eylül'de, Kasım'da birer zam verdik. Sonra duyduk ki, Kasım Genel Kurulu'ndaki zam zam yetkisi veto edilmiş. Bize dediler ki, 'Biz yeni maliyet hesapları yaptık, yeni maliyet hesaplarına göre zam teklifi yapacağız.'

Bizimle görüşmeler yaptılar dediler ki, 'Maliyet artışımız ile desteğe ihtiyacımız var.' Biz de dedik ki, 'Çalışmalarınızı bize verin.'

İstanbullulardan şu rakamları hafızalarında tutmalarını istirham ediyorum.

Bize getirdikleri ilk taleplerinde, 10 milyar TL'lik İSKİ bütçesinin 17 milyar TL'ye çıkarılmasını istediler.