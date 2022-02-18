THY’nin altıncı yeni uçağı İstanbul’da!

İKİ SINIFLI KABİN... 329 KOLTUK...

THY'nin A350-900 uçağı, modern ve konforlu, 32 adet "Business" ve 297 adet "Comfort ekonomi" olmak üzere 329 koltuklu iki sınıf kabin düzenine sahip. Buna ek olarak uçak, uzun mesafeli uçuşlarda daha keyifli bir yolcu deneyimi için yüksek çözünürlüklü ekranlar ve internet bağlantısı sunan en yeni nesil uçak içi eğlence sistemi ile donatılmış durumda.