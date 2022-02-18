Tüm devlet hastanelerinde uygulanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kovid-19 vakalarının geçen hafta sonu itibarıyla zirve yaptığını ve gelecek hafta azalmaya başlayacağını tahmin ettikleri söyleyen Koca, "Hastane yükü de giderek azalacak. Şu an hastaneye yatışlar yüzde 28-30 gibi azalmış oldu. Yoğun bakıma yatış yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin şekilde düşeceğini tahmin ediyoruz." dedi. Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC
'ın 81 ildeki devlet hastanelerine sevkiyatının başlayacağını bildiren Koca, "Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim ve araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler dahil olmak üzere bütün devlet hastanelerinde TURKOVAC uygulaması başlayacak" dedi. Koca, TURKOVAC'ın Omicron
varyantına karşı etkinlik çalışmasının sürdüğünü hatırlatarak "TURKOVAC'ın Omicron ile ilgili hayvan çalışmaları başladı. Hayvan çalışmalarının ikinci dozu zannediyorum yarın (bugün) yapılacak. Mart ayına da Omicron varyantına yönelik TURKOVAC aşısını tamamlamayı düşünüyoruz" diye konuştu. Koca, TURKOVAC'ın uygulanma miktarına ilişkin de, "Şu ana kadar piyasaya verdiğimiz toplam 800 bin doz oldu. Zannediyorum pazartesi 200 bin doz daha verilecek ve ondan sonra her hafta artarak devam ediyor olacak" dedi.