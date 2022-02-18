İşte Türkiye ile Avrupa arasındaki enerji fiyatları kıyaslaması:

"TARİFE RAKAMLARI VATANDAŞLARIMIZIN LEHİNE YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK"

Başkan Erdoğan konuşmasının devamında ise "Öncelikle 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır." diyerek faturalarda düzenleme üzerinde çalışma yapıldığını bildirmişti.

İşte Türkiye ve Avrupa arasındaki enerji fiyatları kıyaslaması:

ELEKTRİK

Konutlarda aylık 200 kWh elektrik tüketime karşılık gelen fatura tutarı verilerine bakıldığı zaman, Türkiye'nin Ocak 2022'de Ukrayna ve Sırbistan'dan sonra 18 euro ile en ekonomik elektrik hizmeti sunan 3. ülke konumunda yer aldı. Bunu asgari ücret içindeki pay üzerinden değerlendirdiğimizde ise Türkiye 328,49 euroya denk gelen asgari ücret tutarı ile 13. sırada yer aldı. Asgari ücret içindeki pay ise yüzde 5,48 olarak ölçüldü.

DOĞAL GAZ

Konutlarda aylık 100 metreküp doğal gaz tüketime karşılık gelen fatura tutarı verilerinde ise Türkiye tüm Avrupa ülkelerini geride bıraktı ve 18,5 euroluk tutar ile vatandaşlarına en ekonomik doğal gazı sunan ülke oldu. Asgari ücretin baz alındığı listede ise Türkiye 3. sırada yer aldı. Buna göre tutarın asgari ücret içindeki oranı yüzde 5,6 oldu.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan enerji fiyatlarına ilişkin açıklama: Türkiye en uygun fiyatla elektrik veren üçüncü ülkedir

İşte Türkiye ve Avrupa’da elektrik ve doğal gaz fiyatlarının karşılaştırılması