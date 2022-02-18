Türkiye’de gündem elektrik ve doğal gaz fiyatları! Bakan Dönmez’den A Haber’e özel açıklamalar

Sektörle de bir araya geldik. Bu süreçte daha yoğun bir araya geliyoruz. Sadece üretim santrali, yakıt santrali maliyeti de değil. Personel, tesisin bakım onarım giderleri ve maliyetleri var. Bu giderleri azaltarak bir katkı beklediğimizi sektöre söyledik. Yükün tamamının bize bırakılması doğru değil. Şimdi bir çalışma içerisindeyiz, kısa sürede netleştireceğiz.

Serbest tüketici diye bir tanımımız var. Aylık 150 kwh üzerinde tüketen herkes serbest tüketici. Tedarikçisini seçme hakkına sahip. Yaklaşık 200 civarında serbest tedarikçi var.

Mevzuata göre elektrik tedarikçi şirketi 30 gün olarak okumak zorunda. 5 günlük bir fark olabilir. Siz kendi evinizin çatısına, iş yerinizin çatısına veya arsanızın içine güneş santrali kurabilirsiniz. Sınırı kaldırdık. Bağlantı gücüne kadar güneş sistemi kurabilirsiniz. Örneğin eviniz bağlantı gücü 10 kilovatsa 10 kilovata kadar kurabilirsiniz. Böyle bir imkan hem konutlar, hem de iş yerleri için var.