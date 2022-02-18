Türkiye’de gündem elektrik ve doğal gaz fiyatları! Bakan Dönmez’den A Haber’e özel açıklamalar

Dünya üzerinde etkisini gösteren enerji krizi Türkiye'de de ana gündem maddelerinden biri oldu. Türkiye aldığı tedbirlerle enerji krizini vatandaşlarına en az yansıtan ülkelerin başında gelirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan son Kabine Toplantısı'nda elektrik faturalarında yeni düzenlemelerin sinyalini vermişti.
A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.
Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Sadece bizde değil dünya genelinde de enerji fiyatlarında bir yükseliş var. Elektriğin yüzde 21'i devlet, yüzde 79'u özel sektör. Santrallerden aldığı elektriği yüksek enerji hatlarıyla şehirlere kadar getiriyoruz. Elektriğin yönetimi TEİAŞ'ın üstünde. Dünyanın etrafını 42 defa dolanacak kadar şebekeyi yönetiyoruz.
"TOPLAM 47 MİLYON 311 BİN 796 ABONEMİZ VAR"
Şehirlerde elektrik dağıtım şirketleri var. Dağıtım şirketi bizim evlerimize elektriği getirdi ve bağladı. Burada abone gruplarımız var. Mesken grubu neredeyse 39 milyon aboneye yaklaşmış. Ticarethane diye isimlendirdiğimiz alanda 7 milyon 246 bin. Bir diğer abone grubumuz ise sanayi. 87 bin 134. Toplamda 47 milyon 311 bin 796 abonemiz var.
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"FİYAT REKABET İÇERİSİNDE BELİRLENİYOR"
Fiyat rekabet içerisinde belirleniyor. Elektrik dağıtım şirketleri bizim evimize kadar gelen şebekenin yapımı ve işletmesinden sorumlu. Bu sistem faaliyet konuların ayrışması ve rekabete açılması hem elektrik ve hem doğal gaz alanında bizim 2021 yılında çıkan kanunlarımız var. Bu yetkiler bağımsız olarak EPDK'ya verildi. Elektrik dağıtım şirketi ve tedarikçi ekstra bir kar marjı koyamaz. Çünkü onların ne kadar bedel alacağı bu kanunlarla belirlenmiştir. Nakliye işini dağıtım şirketleri yapıyor, ürünü hazırlayan ve bize sunan üretici ile tedarikçi farklı. Serbest piyasada oluşan fiyatlar bugün daha yüksek.
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"HÜKÜMETİMİZ VATANDAŞIMIZI DÜŞÜNEREK SÜBVANSİYON UYGULUYOR"
Yıl başına geldiğimizde elektrik üretim maliyetlerini EPDK hesapladı. Enerji borsasında günlük oluşan maliyetleri görebiliyoruz. Hükümetimiz vatandaşımızı düşünerek sübvansiyon uyguluyor. Biz elektriğin yarısını ithal kaynaklardan üretiyoruz. Örneğin doğal gaz, önemli bir kısmını kömür santrallerinden üretiyoruz. Yarısında dışa bağımlı bir üretim pozisyonunuz var. Özellikle pandemiden sonra yurt dışında bu ürünlerin 5 kat, 10 kat arttığı durumlarla karşı karşıyayız. Doğal gazın pahalandığı dönemde bizim elektrik üretim maliyetlerimiz artmış oldu. Biz onun için daha çok yerli olsun istiyoruz.
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"TİCARETHANELERDE YENİ İNDİRİM TARİFESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Önce 150 kwh ile başlamıştık, sonra gelen talepleri değerlendirerek 210 kwh'ye çıkartılmıştır. Ocak ayı bizim meskenlerde enerji tüketiminin en fazla olduğu aydır. Kış dolayısıyla böyle bir yoğunluk olur. Neredeyse 3'te 2'si 210 kwh'yi aşmamıştır. O dönemde ticarethanelerle ilgili tek tarife uygulamasını başlatmıştık. Meskende yüzde 64, 65'ini kapsadığımızı söylemiştik. Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz. Burada da amacımız yüzde 65'ini indirimli tarife kapsamında karşılayacak bir çalışmadır. Ticarethanede de indirimli tarife olarak adlandıracağımız düşük tarifeli kademe olacak. Cemevlerinde yarı yarıya indirim olacak.
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Almanya'da 200 kwh için bin 525 lira aylık bir bedel ödüyor. Avrupa ülkeleri gazı hangi fiyattan alıyorsa 3 aşağı 5 yukarı biz de aynı fiyattan alıyoruz. Petrolü hangi fiyattan alıyorlarsa biz de aşağı yukarı aynı fiyattan alıyoruz. Biz vatandaşımıza daha düşük yansıtmışız. Asgari ücret üzerinden baktığımızda evine bir asgari ücret giren vatandaşımız bir ayda yüzde 5.48'ini elektriğe veriyor.
"SÜRECİ ÇOK GEÇMEDEN ATLATMIŞ OLACAĞIZ"
Ayarlamanın vatandaşlarımız üzerinde sıkıntı ve zorluk yarattığının farkındayız. Onun için çare arıyoruz. Geçtiğimiz yıl büyük oradan hazine üzerinden destekledik. Doğal gazda 80 milyar, elektrikte 20 milyar toplamda 100 milyarlık bir destek verdik. Elektrik ve doğal gazda 2022 yılı içerisinde bu rakam 100 milyarın üzerine çıkacak gibi. Tüm kaynakları sadece bu alandaki desteklere ayırdığımızda zorunlu yapılması gereken destekler aksayabilir. Yaklaşık 25 30 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Avrupa'da da gündemde sıcak bir konu. Bu kadar yüksek fiyatlarla bu işin sürdürülebilir olmadığını kaynak ülkeler dahil konuşuyor. Buralarda bir tansiyon düşüklüğü, bununla birlikte kuraklığın geçmesi gibi, bu sene ciddi yağışlar alıyoruz. Bu gibi etkenlerle bu süreci çok geçmeden atlatmış olacağız. Bu süreci bir şekilde atlatmamız gerekiyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN FATURA AÇIKLAMASINA YANIT
Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektriğimi ödemesem elektrik şirketi elektriği keser. Onun bir süresi var. Süreçlerden sonra kesilir. Siz markete gittiniz alışveriş yaptınız parayı ödemeden çıkacağım diyorsunuz.. O ürünleri size satarlar mı satmazlar. Eğer o tasilatı yapamazlarsa geriye doğru ödemelerde problemler yaşanabilir. Bunu politika aracı olarak kullanmayı doğru bulmam.
Sektörle de bir araya geldik. Bu süreçte daha yoğun bir araya geliyoruz. Sadece üretim santrali, yakıt santrali maliyeti de değil. Personel, tesisin bakım onarım giderleri ve maliyetleri var. Bu giderleri azaltarak bir katkı beklediğimizi sektöre söyledik. Yükün tamamının bize bırakılması doğru değil. Şimdi bir çalışma içerisindeyiz, kısa sürede netleştireceğiz.
Serbest tüketici diye bir tanımımız var. Aylık 150 kwh üzerinde tüketen herkes serbest tüketici. Tedarikçisini seçme hakkına sahip. Yaklaşık 200 civarında serbest tedarikçi var.
Mevzuata göre elektrik tedarikçi şirketi 30 gün olarak okumak zorunda. 5 günlük bir fark olabilir. Siz kendi evinizin çatısına, iş yerinizin çatısına veya arsanızın içine güneş santrali kurabilirsiniz. Sınırı kaldırdık. Bağlantı gücüne kadar güneş sistemi kurabilirsiniz. Örneğin eviniz bağlantı gücü 10 kilovatsa 10 kilovata kadar kurabilirsiniz. Böyle bir imkan hem konutlar, hem de iş yerleri için var.