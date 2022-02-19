13 ilacı daha devlet ödeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
, 1'i kanser ilacı olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu. Bakan Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu
resmi web sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK
) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın listeye ilave kararı verilen 4'ü ithal, 9'u yerli toplam 13 ilacın yayımlandığı bilgisini paylaştı. İlaçların SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceğini bildiren Bilgin, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi. Listeye alınan ilaçlar immünoglobülin, hemofili, kanser, ağrı kesici ateş düşürücü, antibiyotik, enteral beslenme ürünü, genel anestezik, zehirlenme, parenteral antibiyotik, eklem ve kas ağrısı, topikal antifungal, topikal antiviral ve yanık tedavisi için kullanılıyor.