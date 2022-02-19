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Giriş Tarihi: 19.2.2022

13 ilacı daha devlet ödeyecek

ANKARA
13 ilacı daha devlet ödeyecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1'i kanser ilacı olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu. Bakan Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın listeye ilave kararı verilen 4'ü ithal, 9'u yerli toplam 13 ilacın yayımlandığı bilgisini paylaştı. İlaçların SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceğini bildiren Bilgin, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi. Listeye alınan ilaçlar immünoglobülin, hemofili, kanser, ağrı kesici ateş düşürücü, antibiyotik, enteral beslenme ürünü, genel anestezik, zehirlenme, parenteral antibiyotik, eklem ve kas ağrısı, topikal antifungal, topikal antiviral ve yanık tedavisi için kullanılıyor.
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13 ilacı daha devlet ödeyecek
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