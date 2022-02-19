14 yıl sonra şehit sayıldı! Naaşı askeri şehitliğe taşındı

Denizlili Jandarma Komando Er Şahin Çakan, 31 Ağustos 2007'de vatani görevini yaptığı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Haniniya Üst Bölgesi'nde nöbet tuttuğu esnada arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurularak hayatını kaybetmişti. Jandarma Er Şahin Çakan'ın naaşı 2 Eylül 2007'de Hakkari'den Denizli'ye getirildi. Denizli Ulucami'de kılınan cenaze namazı sonrasında Çakan'ın naaşı Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

14 YIL SONRA ŞEHİTLİK BELGESİ VERİLDİ



Jandarma Er Şahin Çakan'ın ailesi, Jandarma Genel Komutanlığı'na oğullarının şehit sayılması için başvuru yaptı. Yapılan inceleme sonrası Jandarma Er Şahin Çakan, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından şehit sayıldı. Çakan'ın şehit olduğuna dair belge 2021 Haziran ayında aileye teslim edildi. Bunun üzerine Çakan ailesi 14 yıl sonra şehitlik belgesi verilen evlatlarını toprağa verildiği Asri Mezarlık'taki mezarından çıkartıp, Askeri Şehitliğe taşınarak defnedildi.