CHP’li belediye 30 işçinin ekmeğiyle oynadı! Baskıya dayanamayan işçiler eylem kararı aldı

Her fırsatta, özgürlük ve eşitlik naraları atan CHP'li belediyelerin personeline ve işçiye verdiği değer Çanakkale'de bir kez daha gözler önüne serildi. CHP'li Çanakkale Belediyesi 30'a yakın işçiyi bir gecede yasal olmadığı halde tüm haklarını ellerinden alarak, özel bir temizlik şirketine transfer etti. DİSK'i ayağa kaldıran olay, bir çok işçinin kamu personeli destek kredilerinden yararlanmak için bankaya başvurduklarında sözleşmeli işçi statüsünde çalıştırıldıklarını öğrenmesiyle ortaya çıktı. İddiaya göre Çanakkale Belediyesi, 2019 yılında kendi bünyesinde hizmet veren Kentsel Hizmetler Mühendislik Müteahhitlik ve Sanayi Tic. A.Ş. bünyesindeki atık toplama ve taşıma işini Fransalı bir şirkete verdi.

68 İŞÇİ ÖZEL ŞİRKETE AKTARILDI

Kentsel Hizmetler Mühendislik Müteahhitlik ve şirket. arasından imzalanan anlaşma gereği 68 işçi, yasal olmadığı halde iddiaya göre bir gecede işlerinden çıkartılıp özel şirkette sigortalanıp işe başlatıldı.

"KAMUDA ÇALIŞMIYORSUNUZ"

Geçen süre zarfında 68 işçiden 38'i özel şirketteki görevlerinden alınarak belediyedeki işlerine tekrar geri dönerken 30 işçi özel şirkette kaldı. Evlerine ekmek götürme derdinde olan ve belediye bünyesinde çalıştıklarını sanan 30 işçiden bazıları, geçtiğimiz günlerde kredi çekmek için bankalara başvurduklarında büyük bir şokla karşılaştı. İşçilerin özlük haklarını inceleyen banka görevlileri, krediye başvuran işçilere, kamu personel kredilerinden yararlanamayacaklarını, özel bir şirketten sigortalı olduklarını açıkladı.

EYLEM KARARI ALDILAR

Bankadan aldıkları yanıtla neye uğradıklarını şaşıran işçiler bir araya gelerek önceki gün eylem kararı aldı. 30'a yakın işçi sağlık problemlerini, özel şirkette uygulanan baskı ve sağlıksız iş koşullarını gerekçe göstererek çeşitli hastanelerden rapor alarak işi yavaşlattı.

2019 YILINDA UYARMIŞ

30 işçinin iş yavaşlatma kararına DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'ndan da destek gelirken Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Akışkan'ın 2019 yılında Belediye Başkanlığı'na gönderdiği yazıda yapılan uygulamanın yasal olmadığını bildirdiği ortaya çıktı.

"BELEDİYENİZE YAKIŞMAYAN BİR HAREKET"

Türkiye Genel Hizmet İşçileri Sendikası'nın Çanakkale Belediyesi'ne 2019 yılı 6880 sayılı yazısında uygulanan işlemin 696 sayılı KHK'nın 127. Maddesi ile 375 sayılı KHK'ye eklenen geçici 24 maddesine aykırılık teşkil ettiği belirtildi. Belediye'nin bu yazıyı sümen altı ettiği ortaya çıkarken Sendika Genel Başkanı Remzi Akışkan imzalı yazıda, "Katı atık toplama işi belediyenin asli faaliyetlerinden olup bu işin özel şirkete devredilmesi, yıllardır mücadele ettiğiniz taşeronluk sisteminin emek gündemine tekrar gelmesine sebep olur ki, Emek eksenli sosyal demokrasi görüşü ile yönetilen belediyenize yakışmayan bir hareket olmaktadır. Böyle bir istihdam biçimi yasalara aykırı olup ileride bundan kaynaklı kamu zararından da sorumluluğunuz doğacaktır" dendi.

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