Alanya’da Karadenizliler Derneği genel kurula gitti

Antalya'nın Alanya İlçesi Karadenizliler Derneği'nin (ALKARDER) 6'ncı Olağan Kurulu gerçekleştirildi.

Dernek binasındaki genel kurula CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) Genel Başkanı Gaye Coşkun, SGK Alanya Müdürü Muharrem Kaya ile derneğin üyeleri katıldı. Divan oluşturulması ile başlayan genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Ardından ALKARDER Başkanı Muhammet Köse derneğin yönetim kurulu faaliyetlerini paylaştı. Kuruluş amaçlarının Karadeniz ile Alanya'yı kaynaştırmak ve iyilik yapmak olduğunu ifade eden Köse, "Bazen çok yorulduğumuz ve pes eder gibi olduğumuz zamanda sizden başka buraya kimse gelmiyor diyen vatandaşlarımız ve çocuklar gözümüzün önüne geliyor. Alanya'da toplam 26 köyde yaşayan 565 ev ziyaret edilerek erzak dağıtımı yapıldı. Bize ulaşan yardımları birebir elden teslim ediyoruz. Bizleri bu göreve layık gördünüz. Bizler de bu göreve layık olmaya ve iyilik yapmaya, Karadenizliyi güzel temsil etmeye çalıştık. Yardım için gittiğimiz yerde kimseyi rencide etmiyoruz. Bu anlamda ALKARDER'in Alanya'nın değil, bu bölgenin en iyi il derneği olduğunu düşünüyorum. Bununla gurur duyuyorum. Bu dönemde herkeste olduğu gibi pandemi bizim de şanssızlığımız oldu. 2021'de de 26 köyde ihtiyaç sahiplerini 44 kez ziyaret ettik. 2020'de köylerde 46 çocuğun kırtasiye malzemelerini alıp hediye paketi olarak kendilerine dağıttık. 2021'de 8 evin naylonla örtülmüş pencerelerine pimapen yaptırdık. Karadenizli hemşehrilerimiz çok daha şeyler yapmak isteriz. Yardım konusunda kimin nereli olduğunu ayırt etmiyoruz. Su sızdıran 2 evin üst yalıtımları yaptırıldı. Toplamda 3 bin 873 erzak dağıtıldı. Yine 2021 Kasım ayında 44 adet mont dağıtıldı" dedi. Ardından derneğin yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin isimleri okunarak oylamaya sunuldu. Listede yer alan isimler oy birliği ile kabul edildi. Buna göre derneğin yönetim kurulu asil üyeliklerine Muhammet Köse, Esat Kurt, Elif Hacıfazlıoğlu, Abdurrahman Toprak, Orhan Gazi Kayacı, Seda Cin, Selami Fazlıoğlu, Ali Kemal Öztürk, Zafer Çakır, Göksel Dağaşan, Fatih Demir, Serhat Atalı, Uğurcan Balıkçı, Ender Hancı, Orhan Zırh seçildiler. Denetim kurulu asil üyeliklerine ise Şevket Hacıkerimoğlu, Ali Rıza Kayacı, Kayhan Balta seçildiler. Genel kurulda tüzük değişikliğine de gidildi. Buna göre dernek binasının tamamının veya bölümlerinin kiraya verilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi, genel kurulun 2 yıl arayla değil her yıl yapılması, yönetim kurulunun 7 asil ve yedek üye yerine 15 asil ve yedek üye olarak seçilmesi ibra edilerek oy birliği ile kabul edildi. Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Köse, "Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Siz bizim yanımızda olduğunuz sürece biz de Karadenizliyi iyi şekilde temsil etmeye ve iyilik yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Genel kurulun ardından üyeler bina önünde anı fotoğrafı çektirdi.