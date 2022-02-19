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Giriş Tarihi: 19.2.2022 21:51

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddete yönelik paylaşım: Kaybedecek zaman yok

AA
Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarına şiddete yönelik paylaşım: Kaybedecek zaman yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet olaylarına karşı tüm toplum kesimlerinde artan duyarlılıktan mutluluk duyduklarını bildirdi. Bakan Koca, "Bu duyarlılık, sorunların önemi konusunda hepimizin birleştiğini, çözümün ortak iradeyi yansıtacağını gösteriyor. Çalışıyoruz. Kaybedecek zaman yok." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sağlık çalışanlarına şiddete yönelik paylaşımda bulundu.

"KAYBEDECEK ZAMAN YOK"

Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta şiddet olaylarının tüm toplum kesimlerinde duyarlılık konusu olmasından hepimiz mutluyuz. Bu duyarlılık, sorunların önemi konusunda hepimizin birleştiğini, çözümün ortak iradeyi yansıtacağını gösteriyor. Çalışıyoruz. Kaybedecek zaman yok." ifadesini kullandı.

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Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddete yönelik paylaşım: Kaybedecek zaman yok
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