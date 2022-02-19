Bakan Nebati, MÜSİAD istişare toplantısına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Toplantısı'na katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün MÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı'na katılım sağlayarak, güncel ekonomik konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. İş dünyası ile görüşmelerimize devam ediyoruz" dedi.